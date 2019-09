Lacko dojel v Zolderu na úvod třetí, druhý závod musel být dvakrát restartován

Úřadující vicemistr Evropy odstartoval do první pohárové jízdy ze třetí pozice, na které závod také dokončil. „Jochen překombinoval start a trochu mu to hráblo, takže ztratil výhodu. Chtěl jsem ho předjet, ale bohužel už jsem se tam v první zatáčce nevešel. Ke konci se zdálo, že bych možná Albaceteho ještě mohl dát, ale nakonec to nevyšlo. I tak jsem s třetí pozicí spokojený," líčí Adam Lacko.

Závod číslo dvě musel být z důvodu kolize a překážky na trati hned dvakrát přerušen, nakonec pilot stáje Buggyra dojel na páté pozici.

„Start se mi hodně povedl a protáhl jsme se na druhou příčku. Za mnou se ale stala nějaká mela, takže se závod hned v prvním kole přerušil. Ve druhém startu už si Kiss svou pozici pohlídal a nedoslal jsem se před něj. Po dvou odjetých kolech se ale zase přerušovalo, protože na konci cílové rovinky zastavil Orsini. Třetí start byl podobný předchozímu, bohužel se přede mě dostal Antonio a mně už se nepodařilo vzít si svou pozici zpět," lituje Lacko.

„S prvním závodem jsem spokojený. Ve druhém jsem jel na druhé pozici, ale pak přišly dva restarty a mně už se nepodařilo tak dobře odstartovat. Nedá se nic dělat. Albacete mi lehce odskočil, ale do cíle je ještě daleko. Hned zítra je ve hře dalších 30 bodů, takže rozhodně zabojuju," slibuje Lacko. V průběžném pořadí šampionátu dál zůstává na třetí pozici se ztrátou osmi bodů na Albaceteho.

Lackův týmový kolega Oly Janes dojel dvakrát desátý.