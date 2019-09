Lacko druhým místem v Zolderu získal pro Buggyru jubilejní 1000. pohár

Oslava je na místě. Adam Lacko dojel ve třetím závodě v Zolderu na druhé pozici a získal tak pro tým Buggyra Racing již 1000. pohár od roku 1993, kdy začínal závodit Martin Koloc.

„Ze začátku jsem se držel Jochena. Přemýšlel jsem, že ke konci vždy bývám rychlejší, tak bych ho mohl v závěru předjet. Od třetího kola jsem ale začal mít potíže s chlazením brzd," líčí český pilot. "Druhé místo je super. Navíc jsem se dozvěděl, že to je už historicky tisící pohár pro Buggyru. Je skvělé být u takového jubilea, takže panuje dvojnásobná radost," dodává Lacko.

„Naprosto skvělý milník a motivace do další práce. Trochu i osud, že jubileum vyšlo zrovna na sezonu, kde slavíme výročí 50 let značky Buggyra. Rád bych se teď dožil i dvoutisícovky a pak s klidem předal žezlo dál," usmívá se Martin Koloc, zakladatel týmu a držitel historicky prvního poháru.

Jinak však Lacko pocítil také prokletí Zolderu. Od roku 2015 zde již pětkrát v řadě nedokončil všechny čtyři závody. V druhém nedělním musel odstoupit ve druhém kole z důvodu prasklého brzdového kotouče.

„Obrovská škoda. Co jsem na Albaceteho najel ve třetím závodě, jsem ve čtvrtém ztratil. Nedá se nic dělat, to je motorsport. Teď se musíme nachystat na Le Mans a bojovat, co to půjde, protože v Jaramě, na domácím okruhu Antonia, už to bude hodně těžké," plánuje Lacko, který i nadále zůstává na třetí pozici průběžného hodnocení šampionátu.