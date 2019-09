Americký jezdec Newgarden má druhý titul z IndyCar

K jistotě titulu potřeboval Newgarden dojet na kalifornské trati nejhůře čtvrtý, což se mu nepovedlo, přesto mohl slavit. "Snažil jsem se jet chytře, abych to dneska nějakou hloupostí všechno nezkazil. Mám velkou radost, celé poslední kolo jsem probrečel," uvedl vítěz čtyř letošních závodů. "Jsem rád, že to mám za sebou. Byl jsem hrozně nervózní, abych to nezvoral. Poslední dva týdny jsem nemohl spát, teď se konečně vyspím," dodal.

Šanci na prvenství v seriálu měli před závodem kromě Pagenauda ještě Američan Alexander Rossi a obhájce titulu Novozélanďan Scott Dixon. Nikdo z nich se však nedokázal před Newgardena v celkovém hodnocení posunout. Závod vyhrál devatenáctiletý Američan Colton Herta.