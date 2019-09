Lacko vybojoval v Le Mans jubilejní vítězství

Třetí jízdu v Le Mans ovládl Adam Lacko stylem start-cíl. Zužitkoval na mokré trati start z pole position v maximální možné míře a pro Buggyru získal další jubileum - 200. pohár za první místo v jednotlivcích od založení samostatného týmu v roce 2001.

„Jsem nadšený. První výtězství v hlavním závodě tuto sezonu. Celý závod se mi podařilo odjet naprosto bez chyb a každé kolo jsem zajížděl dobré časy. Z pohledu diváka možná nuda, ale musel jsem se soustředit opravdu po celou dobu, abych nikde nezaváhal a nedal ostatním šanci mě dostihnout. Z jubilejního poháru pro Buggyru mám samozřejmě velkou radost," libuje si Lacko.

Jeho stájový kolega Oly Janes dojel sedmý, v Grammer Cupu první. Díky ovládnutí Poháru konstruktérů tak mohla Buggyra slavit premiérový vítězný treble.

Závěrečnou, handicapovou jízdu víkendu dokončil Lacko na šesté pozici. Po dodatečné penalizaci Albaceteho za zkrácení tratě se posunul na pátou příčku, právě před španělského pilota.

„Jsem spokojený. Sice se o mé konečné pozici rozhodlo až jury, ale i body za páté místo jsou důležité. Podařilo se mi zde na něho stáhnout ztrátu na pouhé tři body, takže jsem Antonia dostal před jeho domácím závodem pod tlak. Bude to boj do posledního metru. Jsem odhodlaný do toho dát ve Španělsku vše," ujišťuje český jezdec.