Lacko se s ME rozloučil výhrou, boj o druhé místo ale prohrál

"Někdy při nás stálo štěstí, jindy ne. Myslím si, že (náš souboj s Albacetem) rozhodl Zolder, kdy nám praskly brzdy," řekl Lacko a poukázal na nedokončenou čtvrtou jízdu na belgickém okruhu. Nenahrálo mu ani zrušení nedělních jízd v Mostě kvůli nepřízni počasí na začátku září.

Lacko ztrácel před Jaramou na Albaceteho tři body. Reálnou šanci na boj o druhou pozici ztratil v sobotu, kdy dostal dodatečně desetisekundovou penalizaci a přišel o výhru v druhé jízdě. Zkušený Španěl se mu tak vzdálil na 14 bodů, dnes jich ve hře bylo už jen 30.

Pětatřicetiletý rodák z Čeladné v neděli vyhrál kvalifikaci, následně byl nejrychlejší i v třetí jízdě závodního víkendu, Albacete ale dojel třetí. Do poslední jízdy tradičně elitní osmička nastoupila v obráceném pořadí a domácí jezdec si svůj náskok zkušeně hlídal. Lacko dojel i přes veškerou snahu pátý za Albacetem. Vyhrál Maďar Norbert Kiss.

Lacko: Měl jsem dobrý start

"Více to nešlo. Na startu mě vytlačili, vyvezli mimo trať. Měl jsem přitom dobrý start. Trošku jsem se propadl a pak jsem se musel postupně propracovat dopředu," řekl Lacko ČTK.

Radost mu udělala alespoň předešlá výhra stylem start - cíl. "Z pohledu diváka to vypadalo možná jednoduše, ale z pohledu mého to tak jednoduché nebylo. Jochen na mě od prvního kola do posledních metrů tlačil, zkoušel mě znervóznět, občas do mě i lehce ťuknul, aby to bylo zajímavější. Nenechal jsem se, udržel jsem nervy na uzdě a dotáhl jsem do cíle na suprovém prvním místě," uvedl Lacko.