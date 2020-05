Autokrosař Fejfar už nepočítá s tím, že by se letos ME konalo

Pětinásobný mistr Evropy v autokrosu Václav Fejfar již nepočítá s tím, že by se letos kontinentální šampionát uskutečnil. Kvůli pandemii koronaviru a následným opatřením bylo dosud zrušeno šest plánovaných závodů včetně Nové Paky. Seriál by měl být zahájen v závěru srpna v Přerově a pak by se mělo v září jet ve Francii a v Itálii.

"Je možné, že se něco na podzim pojede jako volný mezinárodní podnik, ale Evropa, kvůli různým omezením, asi vyhlášena nebude. Věřím však, že se odjede několik závodů mistrovství České republiky," uvedl Fejfar na webu autokrosař.cz. Osobně proto i zastavil práci na přípravě svého speciálu. "To ale neznamená, že se k ní nevrátíme a někde se nesvezu," řekl.

Ve svých dílnách v Lužanech na Jičínsku momentálně pracuje na tajném projektu, který nechce specifikovat, a vedle toho se připravuje i na svůj premiérový start na Rallye Dakar. V lednu 2021 by měl startovat na slavném závodě s buggynou v barvách týmu Orion Moto Racing Group.

"Podřizujeme startu za tým MRG prakticky všechno. Vedle stávajícího speciálu Can Am stavíme další a začínáme nastrojovat holý rám. Je to ještě hodně dlouhá cesta, ale nesmírně se na to těším. Věřím, že se Dakar 2021 uskuteční, i když třeba ještě za nějakých omezujících podmínek," uvedl Fejfar.

Na podzim by s buggynou rád absolvoval i zkušební závod, také vytrvalostní rallye ale mají s termíny stejné problémy jako autokros. Momentálně není jasné, kdy a kde se co pojede.