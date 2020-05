Evropský šampionát tahačů bude letos šestidílný, začne se v Mostě

"I když se nám snižuje počet závodů, musím říct, že promotér odvádí skvělou práci. Oproti původnímu plánu jsme zatím přišli pouze o dva závody, což lze považovat za úspěch z kategorie mimořádných. Začátek v Mostě nám pochopitelně vyhovuje," uvedl manažer týmu Buggyra Racing Jan Kalivoda.

Vedle Mostu by se mělo jet v Zolderu (12. a 13. září), Jaramě (26. a 27. září), Le Mans (3. a 4. října), na Hungaroringu (17. a 18. října) a v Misanu (14. a 15. listopadu).

"Uvidíme, co to přinese. Je to dvojsečné. Více závodů rovná se více možnostem napravit případný výsledkový výpadek. Každá chyba se ve větší míře promítne do celkového výsledku," řekl jezdec Adam Lacko, jehož týmovým kolegou bude letos Francouz Téo Calvet.

Hned na začátku ME na severu Čech by se měla představit i dcera majitele roudnického týmu Martina Koloce šestnáctiletá Aliyyah.