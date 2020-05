Autodromem se řítil nevidomý pilot! Slepý bandita vystřihl rekord

Velká inspirace pro všechny nevidomé. Autodrom Most byl dějištěm pozoruhodného výkonu. Tým Buggyra Racing si na své konto připsal další rekord. Zajel ho jeho nový člen, třicetiletý masér Petr Haluška alias „Slepý bandita“, s Renaultem Clio IV Cup. Pozoruhodné je, že odvážný pilot je od narození nevidomý! Na jeho kousek se můžete podívat v přiloženém videu.

Kdo neuvidí, neuvěří. Mosteckým autodromem se řítil nevidomý pilot!

I přes svůj handicap je však Petr Haluška velkým motoristickým nadšencem a již dlouho měl jeden nesplněný sen. Jak sám říká, rád motivuje lidi okolo sebe a chtěl ostatním ukázat, že slepota neznamená konec světa, ba naopak může přinést i nové začátky. Rozhodl se tak, že se naučí řídit auto a zajede čas na reálném okruhu.

Třicetiletý masér Petr Haluška alias „Slepý bandita“ na mostecké trati...

Buggyra media

Svoji jízdu začal trénovat na simulátoru u 301.cz, největšího centra se závodními simulátory v Evropě, kde našel i svého navigátora Jaroslava Ševčíka.

„Petr nás oslovil, že by chtěl u nás trénovat, což je před ostrou jízdou na dráze velmi rozumné. Rádi jsme mu vyhověli. S Petrem jsem jako navigátor absolvoval tři kratší tréninky. Je to totiž velmi náročné. Musel jsem se pekelně soustředit, pořád mluvit. Ale myslím, že jsme se sehráli," popisuje navigátor.

Klíčové nouzové slovo „průser"

„Dost nás fascinovalo, o co se chce Slepý bandita pokusit, a tak jsme se mu rozhodli pomoci," říká Martin Koloc, mentor týmu Buggyra Racing. „Petr je opravdový automobilový nadšenec a rozhodně se nebojí výzev. Dohodli jsme se tak s Autodromem Most a dali mu k dispozici naše cupové Clio z Buggyra Academy," dodává Koloc.

Třicetiletý masér Petr Haluška alias „Slepý bandita“ se dočkal i vlastní nálepky...

Buggyra media

Nevidomý odvážlivec cíl splnil a pochválil ho také Tomáš Enge, jediný Čech se zkušeností z formule 1.

„Mám hroznou radost, že se to povedlo. Je to samozřejmě i o bezpečnosti, zpočátku jsem jel opatrně. Věřím, že ještě dostanu příležitost, abych se mohl zlepšovat. Všem, kteří mi tohle umožnili, chci moc poděkovat. A samozřejmě, nedokázal bych to bez svého navigátora. Určitě si prožil více strachu než já," svěřil se v cíli Slepý bandita.

„Přiznávám, že při ostré premiéře jsem se zapotil. V jednu chvíli jsme totiž skončili mimo dráhu, málem jsem prošlápl podlahu, Petr ale zachoval chladnou hlavu a na nouzové slovo „průser" reagoval bez zaváhání a bezpečně zastavil," usmívá se Ševčík.

Odměnou nové angažmá

Nový rekord Autodromu Most pro nevidomého jezdce tedy činí 4 minuty 42 vteřin, maximální rychlosti 101 km/h dosáhl Petr „Slepý bandita" Haluška na cílové rovince a svůj pokus absolvoval včetně výjezdu a následného vrácení se do boxové uličky pouze s hlasovou asistencí svého navigátora Ševčíka.

„Kromě stanovení nového rekordu se Slepý bandita může těšit i z nového angažmá jakožto fyzioterapeut Buggyry," potěšil Koloc nevidomého.

Haluška si před sebe klade další cíle. Hned po dojetí plánoval, kde všude se může zlepšit a jak vylepšit systém navigace, aby mohl jet ještě rychleji. Zálusk si dělá i na závodní tahač VK50, ve kterém se svezl zatím jen jako spolujezdec.