Tahače už závodí, zatím jen virtuálně

Seriál mistrovství Evropy v závodech tahačů by měl letos začít koncem srpna v Mostě. Závodem na Hungaroringu zatím odstartoval aspoň premiérový ETRC Digital Racing Challenge. Tým Buggyra Racing vyslal do boje trojici Adam Lacko, Téo Calvet, Aliyyah Koloc a v sobotu se nevrátil z Maďarska s prázdnou. Další podnik odstartuje už dnes v 17:30. Živý přenos lze sledovat na Sport5 nebo týmovém facebooku.

Obě virtuální jízdy na Hungaroringu ovládl s přehledem dvojnásobný mistr Evropy z let 2014 - 2015 Norbert Kiss. Z jezdců na Buggyrách si vedl nejlépe Téo Calvet. V první jízdě dojel pokračovatel slavného rodu čtvrtý, ve druhé byl nad jeho síly pouze vítězný Kiss. „Kdyby to tak dopadlo v Mostě, neměl bych s výsledkem problém, konkurence ale bude mnohem větší. Každopádně jednoznačně se jedná o pozitivní krok a zpestření neobvyklé sezony, hodně mě to baví," hodnotil Calvet po závodě.

Stejně jako stájový druh by v Mostě brala podobný výsledek ještě stále patnáctiletá Aliyyah Koloc. „Osmé místo z prvního závodu rovná se v klasickém závodě úspěch v super pole a tři body. K tomu start do dalšího závodu z první řady," sumarizovala nejmladší truckerka historie svůj výsledek. „Druhá jízda mi sice moc nevyšla, ale to k závodění patří."

Poprvé si letos „zazávodil" také Adam Lacko, který je považován za jednoho z největších adeptů na zisk titulu. V první jízdě dojel šestý, druhou nedokončil. „Na rozdíl od Téa a Aliyyah pevně doufám, že to v Mostě bude o hodně lepší. Virtuální závodění zatím není zrovna můj šálek čaje, na druhou stranu, proč se fanouškům nepřipomenout alespoň v tomto módu. Kromě toho je o mně všeobecně známo, že mám rád výzvy," usmívá se kontinentální šampion z roku 2017.