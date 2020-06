Konec nečinnosti! Buggyra se opět chystá atakovat s tahačem rychlostní rekordy

Testují, udržují se v kondici, připravují techniku. Jenže pořádná akce pořád chybí...

„Přes pětadvacet let jedou piloti, inženýři a mechanici v nějakém rytmu. Najednou je červen a my za sebou nemáme jediný závod. Jasně, dělá se permanentně na autech, nevídaně testujeme spoustu závodních aut, ale chybí akce, ve které půjde o více než překonat nejrychlejší čas na kolo," vysvětluje týmový manažer Jan Kalivoda, že jedním z důvodů akce je také snaha patřičně tým nabudit.

Buggyra se opět chystá atakovat s tahačem rychlostní rekordy

Buggyra media

Detaily zůstávají pod rouškou tajemství. Buggyra se z bezpečnostních důvodů rozhodla, že s předstihem nebude informovat o místě, kde se bude snažit atakovat první rekord. Určitě se tak ale stane ještě před začátkem prázdnin.

Vedle pilota sehraje stěžejní roli technika. Nový závodní speciál doznal revolučních změn. „Firemní inženýři protáhli auto větrným virtuálním tunelem a v maximální možné míře tak optimalizovali vnitřní i vnější aerodynamiku. Speciál se posunul do úplně jiných dimenzí," avizuje závodní inženýr Robin Dolejš s dodatkem, že rozhodovat budou tisíciny sekundy. Proto bude stále nepojmenovaná Buggyra disponovat doposud nevídaným výkonem.

Vršeckého třístovka lákala už dřív

"V současné době děláme na pneumatikách, protože první část akce je o brutálním gripu. Musíme přenést výkon motoru, který funguje v režimu naplno, a ještě více na asfalt. Co se na začátku ztratí, nepůjde dohnat," poukazuje dvojnásobný evropský šampion v závodech tahačů David Vršecký, jenž se nyní v týmu věnuje i konstrukci a vývoji aut.

Obtékání vzduchu je při útoku na rekord klíčové...

Buggyra media

Právě Vršecký v minulosti s tahačem překonal několik rekordů. V roce 2010 v Drážďanech zajel nejrychlejší časy na 100 kilometrů, 100 mil a v hodinovce, o dva roky dříve v Panenském Týnci překonal rekordní rychlost na jeden kilometr s pevným startem, a hlavně před více než 16 lety dosáhl na měřeném dálničním okruhu v Dubaji na letmém kilometru průměrné rychlosti 281,723 km/h.

"Tenkrát jsem vytáhl maximální rychlost na nějakých 294,2 km/h. Samozřejmě, že mě lákalo zkusit překročit, byť na sekundu, hranici 300 km/h. Jel jsem ale v autě, jaké nedal do té doby nikdo dohromady, cílem bylo dostat se přes průměr 280, což se rovnalo světovému rekordu. Po zapsání světového rychlostního maxima měla být na řadě třístovka, ale auto to nedalo. Letos by to mohlo být jiné," usmívá se Vršecký.