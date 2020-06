První zlato pro patnáctiletou závodnici, Vršecký druhý s GT3

„Carbonia Cupu se standardně neúčastníme, ale momentálně je to v podstatě jediná možnost, jak začít naši závodní sezonu a udržovat se tak ve cviku," vysvětlil Jiří Mičánek, manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra ACCR.

Pro Davida Vršeckého, dvojnásobného mistra evropského šampionátu tahačů, se jednalo o premiéru v jeho nové 600koňové hračce. Patnáctiletá Yasmeen Koloc si na Carbonii odbyla svůj první závodní start vůbec. „Je to snad vůbec první závod, který se letos dá odjet, takže tady samozřejmě nemůžeme chybět. Pro mě je to závodní premiéra s GTčkem, mám samozřejmě trochu obavy, ale myslím, že jsme důkladně připraveni, se super týmem a super autem, takže se těším," komentoval Vršecký, nováček v kategorii GT3.

Mostecký okruh znovu ožil závody...

Do svého prvního závodu startoval z pole position. Dvořáček se kvalifikoval na místě šestém, Formánka postihly technické problémy a závody pro něj skončily předčasně. I Yasmeen Koloc se hrdinně poprala s náročnými podmínkami vůbec první kvalifikace své závodní kariéry a ve skupině A zajela s Cliem sedmý nejrychlejší čas.

Smíšené pocity na podiu

Start z první řady se šéfkonstruktérovi Buggyry nevydařil podle představ. „Nakonec jsme dojeli na druhé příčce, ale mám takové smíšené pocity. Jeli jsme sem bez jakéhokoliv očekávání výsledku, ale když jsme byli v kvalifikaci výrazně rychlejší než ostatní, tak jsem si začal dělat zálusk na první místo. Nicméně beru to jako podium, a skvělý trénink na opravdu ostrý závod," zhodnotil Vršecký.

Dvořáček dojel pátý. Zatímco ve skupině A+ se startovní pole velmi rychle roztrhalo a vzniklé rozestupy se moc neměnily, závod skupiny A byl plný soubojů a předjíždění.

Start byl trochu stresující

„Byla to zábava, opravdu jsem si to užila. Start byl popravdě trochu stresující s tolika auty okolo mě, navíc jsem neviděla na startovní světla, takže jsem odstartovala trochu pomaleji. Několik pozic se mi podařilo získat zpět, ale pak v posledním kole jsem se pokusila zabojovat o sedmou příčku, což nevyšlo a propadla jsem se až na 10. pozici. I tak mě to opravdu bavilo a nemůžu se dočkat dalšího závodu," popisovala svůj vůbec první závodní start patnáctiletá Yasmeen Koloc.

Patnáctiletá Yasmeen Koloc se svou první závodní trofejí.

I přes celkově desátou příčku si mladá závodnice odnesla zlato z kategorie A junior. „Úplně jsem na to zapomněla, popravdě jsem ani nečekala, že něco dostanu, když jsem ve skupině byla jediná. I tak mám radost a je to příjemná motivace. Ale těším se, až získám opravdu vybojované podium," radovala se Yasmeen ze své první závodní trofeje.