Nebývalá sestava poměřila síly ve sportu, který vymysleli Češi. A patří mezi nejlepší na světě!

Motorová prkna se vrací do akce. Jetsurfaři mohli rozjet svoji evropskou sérii. Nad tou světovou visí zatím kvůli koronaviru otazník, a tak do úvodních závodů ME v Hradci Králové zasáhla celá špička. V čele s mistry světa Lukášem Záhorským a Anetou Šacherovou. Ve startovní listině nechyběl automobilový jezdec Martin Prokop nebo motocyklista Jakub Kornfeil, který ukončil kariéru a jetsurfy jsou teď jeho sportem číslo 1. Jak se mu vedlo, na to se podívejte ve videu.

Startovat původně měl i bývalý hokejista Petr Průcha. Kvůli zranění ale musel první závody sezony oželet. „Byl jsem si rekreačně zahrát v Letňanech hokej a bohužel jsem dostal do kolena a zranění mě nepustilo," vysvětluje hokejový mistr světa z roku 2005. „Abych řekl pravdu, letos jsem na prkně ještě nebyl. Doufal jsem, že se tady první den rozjezdím a vlítnu do toho rovnou po hlavě," litoval své absence.

Válel na ledě a válí i na vodě. I na jetsurfu chce Petr Průcha bojovat s těmi nejlepšími. „Mým cílem je jezdit o čelo s Lukášem Záhorským a Jakubem Kornfeilem," říká. Motorové prkno mu dodává potřebnou dávku adrenalinu, která by mu jinak chyběla. „Je to jedna z mála adrenalinových věcí, kterou po svém zranění hlavy můžu dělat."

Jakub Kornfeil jetsurfům vděčí za to, že se mu tolik nestýská po kariéře motocyklového jezdce, se kterou se rozloučil letos v lednu. „Samozřejmě, že mě to lehce mrzí, ale už to nejde vzít zpátky. Pro mou hlavu je teď dobré i to, že se nejedou žádné motocyklové závody. Že na mě z internetu a televize nedýchají motorky, o to je to jednodušší ustát."

Jakub Kornfeil na jetsurfu

Kornfeil svedl v hlavní kategorii souboj o vítězství s Lukášem Záhorským a musel se spokojit s druhým místem. „Loni jsem na prkně nestál, tak to teď musím dohnat. Musím to znovu dostat do těla. Lukáš je na jiném levelu, oproti mně má náskok. Než ho dokážu dohnat, ještě to potrvá," přiznává sedmadvacetiletý jezdec.

Jetsurfy učarovaly také Martinu Prokopovi. První závody v rallye pojede nejspíš až na podzim, a tak teď na motorovém prkně trénuje víc než kdy jindy. „Chtěli jsme nějak vyplnit období, kdy šlo závodění stranou, takže jsme na prkně strávili každý víkend. Na motoru mám teď kolem třiceti hodin, což jsem loni neměl za celou sezonu," popisuje Prokop.

Prkno dál zůstává jen jeho koníčkem. Automobilové závody opouštět nehodlá. „Všichni kluci z týmu jezdí na prkně, do jetsurfů jsem zblbnul spoustu lidí kolem sebe. Ale přece jenom mistrovství světa v rallye nebo Dakar jsou pro mě pořád někde jindy a ten vyloženě velký závodní svět by mi chyběl."

Jetsurfing. Sport, který vymysleli Češi a hrají v něm prim, v poslední době prostě táhne. A konkurence narůstá. „Každý rok je vyšší a vyšší. Přibývají noví závodníci. Koronavirus teď navíc udělal to, že se víc trénovalo a výkonnost všech jde nahoru," pochvaluje si vítězka závodu žen, mistryně světa Aneta Šacherová.