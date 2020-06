Buggyra nevylučuje útok na Pohár konstruktérů

V případě mladičkého Francouze se jednalo o premiéru v kabině Buggyry. „Virtuální závody pobaví, zvláště pak, když člověk jezdí na bedně, ale okruh je prostě okruh," konstatoval pokračovatel rodinné tradice. „Vzhledem k tomu, že pojedu podstatně vylepšené VK50, jsem měl o autě veškeré dostupné informace. Hned po prvním kole jsem věděl, že si i přes čumák budeme rozumět. Část dat jsme probrali hned na místě, podrobná analýza je před námi. Každopádně je na čem pracovat. Nikdo nejezdí tak dobře, aby to nemohlo být ještě lepší."

„Téo se potatil. Věděli jsme, že to bude dobré, nicméně naše původní optimistické předpoklady byly překonány. Nejsem zrovna stoupencem silných prohlášení, ale vzhledem k tomu, co Téo předvedl při prvním svezení v Buggyře, máme na to zabojovat o Pohár konstruktérů," konstatoval týmový boss Martin Koloc.

S názorem šéfa se ztotožňuje i David Vršecký. „Téo je chytrý a schopný kluk, který bez sebemenších problémů zvládl přechod z plochého MAN na „čumákovou" Buggyru. Přes svůj věk se jedná o profesionála, který má jasno o nutnosti postupných kroků. Všechno, na čem jsme se na základě dat dohodli, vzápětí převedl na okruhu z teorie do praxe. A co je nejdůležitější, jezdí krásně opakovatelné časy, není to o náhodě jednoho rychlého kola."

Adam Lacko pak ocenil pokoru svého parťáka. „Známe se z telefonických rozhovorů, pochází z motoristické rodiny, takže jsem věděl, že to má v hlavě srovnané. Má k autu respekt a pokoru, začal zvolna, postupně zrychloval, až z toho byly vynikající časy. U telemetrie hltal každé slovo, po lehkém usměrnění ví, na co se zeptat." Mistr Evropy z roku 2017 proto nepovažuje Kolocovu vizi ohledně zisku Poháru konstruktérů za utopickou. „Téo má na to jezdit do osmého místa a brát dobré body zejména v závodech s hendikepem. Střízlivý optimismus je proto na místě."