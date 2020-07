Calvet našel recept na Kisse a získal první vítězství pro Buggyru

Mladičký pokračovatel rodinné tradice vystřídal ve druhém závodě na nejvyšším stupni Norberta Kisse a celkově je třetí. Přerušil tak sérii dvojnásobného šampióna starého kontinentu, který předtím ovládl sedm závodů v řadě.

„Do druhého závodu jsem startoval z první řady a po celý průběh se mi dařilo nepustit před sebe žádného z mnohem ostřílenějších konkurentů. Abych pravdu přiznal, moc jsem s tím nepočítal. První vítězství v ETRC, premiérový triumf v barvách Buggyry, byť zatím jen ve virtuálním závodě, to se počítá," raduje se Téo Calvet. Výkon, a především výsledek by rád zopakoval na asfaltu. „Bude to o hodně složitější, ale věřím, že se k tomu časem, pokud možno, co nejdříve, propracuji..."

Aliyyah Kolocová pokořila dva rychlostní rekordy s tahačem

Buggyra

Při čtvrtém podniku virtuální truckové série nechyběli ani další zástupci týmu Adam Lacko a Aliyyah Kolocová.

Chybí zvuková odezva střetů

„Reálný truckracing je hodně kontaktní sportovní disciplína, bohužel ve virtuálním prostředí chybí zvuková odezva střetů. Proto si dovolíme mnohem více. Vymstilo se mi to hned v prvním kole druhého závodu, kdy mě Anderson roztočil. Následně jsem už neměl šanci dohnat soupeře a zabojovat o lepší výsledek," hodnotí svoji účast Lacko, mistr Evropy 2017.

Nejmladší členka týmu Aliyyah Kolocová startovala vůbec poprvé jako čerstvá držitelka světových rychlostních maxim na pevnou a letmou pětistovku. „Na to, abych tvrdila, že život je změna, jsem asi ještě mladá. Na druhou stranu ale platí, že co se v mládí naučím, později jako když najdu. Vzhledem k přípravě na rekord jsem nemohla tolik trénovat na simulátoru, ale do dalších podniků ETRC digital všechno doženu," slibuje se smíchem.

Digitální série evropského truckového šampionátu je ve své polovině. Další podnik následuje již tuto neděli na virtuální trati Autodromu Most. Následují Zolder a Le Mans a celý digitální šampionát vyvrcholí 16. srpna v Jaramě.