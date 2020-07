Calvet v Mostě druhý, Lacko zrychluje

Drama pátého podniku virtuálního šampionátu tahačů odstartovala již kvalifikace. Devatenáctiletý Téo Calvet, který svá první reálná kola na Autodromu v Mostě obkroužil teprve před dvěma týdny, se při super pole úspěšně prodral mezi tři nejrychlejší jezdce. Kvůli překročení traťových limitů se však propadl na 5. místo. Adam Lacko startoval až z devátého místa.

Trable obou jezdců Buggyry pokračovaly i na startu prvního závodu. Lacka těsně před startem potrápilo menší zakolísání internetu, a tak se mu naskytl pohled na Pace Truck, který z nájezdu do boxů projíždí skrze zeď a přímo před Adamovým čumákem kříží trať. Krátký výpadek znamenal, že Lacko neslyšel startovní povel „GREEN GREEN GREEN" a celé startovní pole mu tak výrazně poodjelo.

Digitální podoba evropského šampionátu tahačů zavítala na mostecký autodrom.

Buggyra media

Calvet měl start o poznání lepší a v nájezdu do první šikany mosteckého autodromu bojoval o přední příčky. Ze vzniklé strkanice však odcházel jako poražený a propadl se tak až za svého týmového kolegu, který nakonec ze svého opožděného startu vytěžil a poskočil o tři příčky vpřed. Calvet, nejmladší vítěz v historii truck racingu, se však nenechal nezdarem v první zatáčce odradit a velmi rychle se začal probojovávat zpět na vyšší příčky.

Most je domácí závod

„První závod jsem si užil. I když jedeme jen virtuálně a nevidíme diváky, tak je Most pro mě pořád domácí závod. Cítím na sobě zlepšení, konečně jsem byl závod schopný odjet z pohledu kabiny, tak jako ostatní jezdci, a i časově jsem zrychlil, takže první závod za mě hodnotím pozitivně," hodnotil Lacko.

„Téo je samozřejmě na simulátoru rychlejší, takže když jsem viděl, že mě předjíždí, tak jsem mu jako týmovému kolegovi nechal dostatek místa a pak i využil toho, že přede mnou jede někdo rychlejší a snažil jsem se kopírovat jeho styl a stopu. Když mě Téo předjížděl, říkal jsem si, že bude fajn, když dojedeme na 7. a 8. místě, a tak budeme oba na domácí půdě startovat z první řady. On si ještě o pozici přilepšil, takže nakonec startujeme za sebou, ale i tak to bude určitě zajímavé," dodal ke strategii prvního závodu mistr evropských trucků 2017.

sport.cz, Buggyra Racing

Start druhého závodu byl, skoro již tradičně, poznamenán červenou vlajkou, kdy v první šikaně došlo k hromadné kolizi. Tentokrát však Lacko poprvé z restartu těžil, jelikož byl před červenou vlajkou vytlačen do kačírku a propadl se až na chvost startovního pole.

„Pří prvním startu jsem již tradičně dostal ránu, ale naštěstí přišel restart a tam už to proběhlo o poznání lépe," komentoval Lacko startující z prvního místa. „Při opakovaném startu Anderson zřejmě neudržel nervy na uzdě a jel o celou délku auta přede mnou, přičemž já jsem byl ten, kdo udává tempo na startu. Věděl jsem, že je to jeho povinnost, aby se držel on mě, takže jsem se ho ani nesnažil dojet, on sice logicky do první zatáčky dojel první, ale za nesprávný start dostal penalizaci, což už asi psychicky nezvládl, protože se pak hned odpojil," popsal Adam svůj start do druhého závodu.

Zleva mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko a dvojnásobný evropský šampion z let 2008 a 2009 v závodech tahačů David Vršecký.

Radek Petrášek, ČTK

„Téo se dostal dopředu, a tím, že Anderson vypadl, byl první, já druhý a za mnou hned Norbert Kiss, takže jsem se co nejvíce snažil Norberta brzdit, aby mu Téo mohl ujet a měl co největší šanci třeba i opět vyhrát. Ale Norbi Kiss se nakonec přede mě i před Téa přece jen dostal. I tak mám ale ze závodů dobrý pocit. Myslím si, že jsem na svoje poměry zajížděl dobré časy a určitě se s virtuálním truckem začínám čím dál tím víc a víc sžívat," říká Lacko.

Buggyra si tak z virtuálního domácího závodu odnáší jedno osmé, dvě šestá, a jedno pódiové stříbrné umístění, o které se opět postaral Calvet. Aliyyah Kolocová se pátého podniku digitálního šampionátu nezúčastnila. Svůj čas věnovala kondičnímu soustředění, aby byla co nejlépe připravená na první víkend reálného evropského šampionátu tahačů 29. - 30. srpna rovněž v Mostě.