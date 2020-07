Dvojnásobný mistr Evropy Vojáček si užívá rodinu: Na hattrick si musím rok počkat

Jste vůbec ještě král evropských kopců?

Moje vláda vlastně pokračuje i letos (směje se), ale na mistrovský hattrick si musím rok počkat. Věřím, že v tom příštím budeme zase normálně závodit.

Evropský šampionát se nejede, mrzí vás to hodně?

Pochopitelně, ale snažím se hledat i pozitiva. Po osmnácti letech, co se věnuji závodění, mám volné léto. Závody mi chybí, na druhou stranu zase mám spoustu volného času. Trávím ho hlavně s rodinou. Léta jsem nevěděl, co to je procházka v parku, teď si je užívám.

Lukáš Vojáček v akci

archiv Ennoble Racing

Auto je nejspíš někde v garáži, když jste přišli o zázemí v pražských Ďáblicích, a jsou na něm pavučiny...

Nic takového. Přesídlili jsme do Uhříněvsi a na autě makáme dál. Z toho loňského zůstala vlastně jen karoserie. Máme všechno nové, od motoru až po tlumiče a pojedeme v modré barvě pod značkou LKQ Starline. Auto dával dohromady v podstatě Jaromír Malý, pak putovalo po dalších kamarádech, kteří umějí různé vychytávky. Momentálně je v Polsku, kde se ladí výkon motoru na brzdě. Pořád to je Subaru Impreza WRX STi, a bude lepší než to loňské.

Připravujete jenom jedno auto?

Máme ještě Renault Clio RS, s nímž jezdí Jiří Filinger a Aleš Neustupa junior, a vedou si docela dobře. Umí to i na bednu.

FIA chystá změnu předpisů, reagujete na ni?

Auto už chystáme v rámci předpisů nových nařízení, ve skupině, která je nejblíže tomu, co jsme jezdili ve skupině A. Nové předpisy jsou ale hodně složité.

Co vaše fyzická kondice, neuvadá?

Snažím se na sobě maximálně pracovat, abych neztloustl a udržel si kondici.

Lukáš Vojáček se svým vozem

archiv Ennoble Racing

Svezete se vůbec letos?

Věřím, že ano. Naplánované máme zatím tři domácí závody.

Vždycky jste říkal, že největším závodem sezony je pro vás legendární Ecce Homo ve Štemberku. Chybí vám z programu nejvíc?

Chybí, a nejen proto, že jsem tam několikrát vyhrál. Hlavně kvůli atmosféře, která je tam neopakovatelná a nikde jinde se nedá zažít. Bohužel termín má v červnu, takže dodržet se nedal ani v rámci domácího mistrovství. Pořadatelé ale pracují na tom, že by se závod odjel koncem září, byť zahraniční konkurence bude třeba minimální. Kratší má být i trať. Upřímně říkám, že se mi do zkráceného závodu moc nechce. Ecce Homo je legenda, zasloužilo by si jet alespoň celou trať, jinak to nebude Ecce Homo.