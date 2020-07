Autokros odstartoval. České hvězdy v neděli zhasly

V sobotu to vypadalo na parádní start autokrosové sezony. Z českého pohledu určitě. Nejvíc se tleskalo Petru Nikodémovi, který po problémech na startu předvedl spanilou jízd na druhou příčku. V neděli dešťové kapky rozmáčely české štěstí v blátě. Ze tří nejsledovanějších kategorií stáli Češi na stupních jen v plechových autech. V šestnáctistovkách a hlavně Super Buggy dělali zahraničním závodníkům stafáž.

Na slavné trati Homolka v Poříčí nad Sázavou to v sobotu jen zahučelo, když v prudkém sjezdu k cílové rovince udělal Jiří Rezek se svojí buginou kotrmelec a zůstal na boku. K sanitce ale došel po svých. Jeho nepojízdnou buginu, stejně jako i všechny další, odtáhl traktor Arnošt. Tak trochu autokrosový sup.

Standing ovation několika stovek diváků sklízel Petr Nikodém v sobotu, kdy po trati doslova létal a na cílové rovince dosáhla jeho bugina až 160 km/h. Všechno ten den začalo skvěle. Mistrovský kousek předvedl, když po startu rozjížďky zůstal trčet v dolíku, v první zatáčce se ještě propadl, ale pak zvedl diváky ze sedaček a trávy brilantním „letem" až na druhé místo. Kdyby se jelo o kolo víc...

Do téhle zatáčky se Petr Nikodém ještě vešel.

Jindřich Lasík

„Chtěl jsem se odpíchnout z dolíku, to nevyšlo, útok dlouhým obloukem mi zmařila další díra, která mě narovnala. To bych si nejraději nafackovat, ale pak se mi povedlo prokličkovat bludištěm bugin v další zatáčce a za někoho jsem se zařadil. Nic jsem neviděl, přesto jsem se nakonec probojoval až na druhé místo," vyprávěl a přijímal gratulace.

Cizincům koukali na záda

Neděle naopak byla nejčernějším dnem českého autokrosu za desítky let. Kromě „plechových" aut, jimž vládl Dušan Horčička s Hondou Civic a nechal za sebou dvě Škody Fabie, v divizi do 1600 ccm a Super Buggy Češi na stupně vítězů jen koukali.

V Super Buggy postupně chybovali i ti, kteří patřili k favoritům na vítězství a tvrdí, že Poříčí je jejich trať. Nikodéma stála stupně vítězů chyba v zatáčce a výlet mimo trať. „Mrzí mě to, strašná škoda. Stálo nás to tolik práce," litoval Nikodém. Kolize a technické problémy „sundaly" ze stupňů vítězů i Zdeňka Antonyho a Jakuba Kubíčka. Hošek se do finále nedostal. A tak nejprestižnější kategorii Super Buggy vyhrál Lotyš Ervins Grencis před Nizozemci Terry Callaghanem a Dennisem Kuijpersem...

Lotyš Ervins Grencis před startem.

Karel Felt, Právo

Veterán Jaroslav Hošek sice znovu dokazoval, že i v pětasedmdesáti letech s ním musejí jeho „vnuci" počítat, na úplnou špičku to nebylo. „Když jsem tu v roce 1977 vyhrál první mezinárodní závod, spousta z nich nebyla na světě," pravil a k novému motoru Porsche dodal: „Vím, kde ho vylepšit, ale to už jsou hrozné investice. Uvidím, jestli do toho půjdu."

Úvodní autokrosový podnik sezony přilákal borce z dvanácti zemí, jen v Super Buggy se jich sešlo dvacet. Mistr Evropy Němec Bernd Stubbe však nedorazil, prodal svůj vítězný stroj. Zvláštní pozornost budily juniorské či spíš dětské kategorie od 160 ccm. Závodí i špunti, které byste tipovali na tříkolku, ale na trati jsou to v minibuginách dravci, včetně několika děvčat. Budoucnost tedy český autokros, který o víkendu utrpěl šrám, snad má.

Petr Nikodém

Karel Felt, Právo