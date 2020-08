Japonec Sato si dojel pro druhý triumf v 500 mil Indianapolis

Po třetím místě v kvalifikaci startoval Sato z první řady s Dixonem a Američanem Marcem Andrettim. Do čela se dostal 20 kol před koncem, kdy předjel Dixona, který držel místo ve 111 kolech závodu vypsaného na 200 kol. Tři kola před cílem havaroval Američan Spencer Pigot a závod se dojel za zpomalovacím vozem, což Dixona rozladilo.

"Tohle se samozřejmě těžko kouše. To je poprvé, co jsem viděl, že to nechali takhle skončit. Myslel jsem, že ty vlajky dají pryč," uvedl pětinásobný šampion seriálu IndyCar, který v Indianapolis zvítězil v roce 2008. Dixon si alespoň upevnil vedení v celkovém hodnocení série.

Třiačtyřicetiletý Sato, který myslel, že v roce 2008 po odchodu z F1 se závoděním skončí, neskrýval radost z dalšího úspěchu. "Koukněte. čtyřicátník a pořád jezdí. Žiju jako ve snu," pochvaloval si jezdec týmu Rahal Letterman Lanigan Racing, který vybojoval i třetí místo zásluhou Američana Grahama Rahala.

Japonec Takuma Sato slaví triumf v závodě 500 mil Indianapolis.

Brian Spurlock, Reuters

Daleko ke zkompletování takzvané Trojkoruny motorsportu měl Španěl Fernando Alonso, který se potýkal s technickými problémy. Dvojnásobný mistr světa formule 1 obsadil 21. místo, hned před obhájcem prvenství Francouzem Simonem Pagenaudem. Dál tedy platí, že vyhrát Velkou cenu Monaka F1, čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans a 500 mil Indianapolis dokázal pouze Brit Graham Hill. Alonso na druhý pokus alespoň americký závod dokončil.

Kvůli koronaviru se jel závod v Indianapolis poprvé v historii bez diváků. Původně se měl konat v květnu.