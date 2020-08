Bod nad platinu! Nejkratší šampionát bude také jedním z vůbec nejtěžších

Konečně se blíží ostrý začátek sezony. O víkendu odstartuje mosteckou Czech Truck Prix mistrovství Evropy v závodech tahačů. Tým, který se letos představí pod názvem Buggyra Zero Mileage Racing, nasazuje na celý šampionát tři závodní speciály, přičemž závodní sestava kombinuje zkušenost a dravé mládí. V upraveném kalendáři sice stále figuruje šest podniků, v krajním případě se však může stát, že se pojede jen na severu Čech...

Pandemie okleštila také sezonu mistrovství Evropy tahačů. Mezi největší favority patří Adam Lacko, který se představí s novým speciálem Buggyra DV50.

„Pár dnů před začátkem šampionátu vlastně ještě ani nevíme, z kolika závodů se bude skládat. Jistý je Most, Le Mans, Misano, co bude s dalšími třemi podniky, se uvidí. Možná to zní nesmyslně, ale letos se pojede, alespoň z mého hlediska, jeden z vůbec nejtěžších šampionátů historie," avizuje šampion z roku 2017.

„Vzhledem k malému počtu závodů se jedna chyba může rovnat konci ambicí na zisk titulu. Bod bude mít cenu nikoli zlata, ale platiny. Taktika převládne nad závoděním," odhaduje.

Stále hrozí varianta, že kvůli neutuchající pandemii koronaviru bude první letošní podnik v Mostě zároveň posledním.

„Bohužel se může stát, že to tak bude. Aby se mohl vyhlásit šampionát, musíme mít odjeté alespoň tři závody, což splníme jedním víkendem," poukazuje Lacko. Během Velkých cen tahačů jezdci absolvují v sobotu i neděli dvě závodní jízdy.

Některé závody nejspíš odpadnou

Seriál ME by měl v září pokračovat v Belgii a ve Španělsku, obě akce jsou ale s ohledem na koronavirový vývoj ohroženy. „Situaci sledujeme a vypadá to, že v Zolderu se nepojede a v Madridu asi taky ne, protože od příštího týdne je po návratu ze Španělska povinná karanténa," líčí Lacko. Problémy jsou i s pořádáním závodů v Maďarsku.

„V případě Le Mans zatím platí ano. Všude ale čísla nakažených začínají růst. Nikdo neví, jak se budou jednotlivé vlády chovat. Může se stát, že Most bude v sezoně jedinou akcí," obává se.

Neskrývá přitom spokojenost s technikou. „Z auta mám velmi dobrý dojem, uvidíme, jak rychlá bude konkurence. O Jochenovi se toho moc neví, Antonio dorazil s novým speciálem do Nogara. Časy nic moc, jedná se ale o trojnásobného mistra Evropy, který umí prodat zkušenosti. Velkou neznámou je Norbert Kiss."

Pokračovatel rodu Calvetů

V Poháru konstruktérů bude Lacko bojovat v týmu s Téo Calvetem (VK50) a má nejvyšší ambice. „Téo je strašně šikovný kluk. Přes své mládí závodí hlavou. Má na to jezdit v pohodě kolem pátého místa, v jízdách s hendikepem může pomýšlet hodně vysoko."

Pokračovatel rodu Calvetů, který spolu s Aliyyah Kolocovou pojede kromě evropského rovněž francouzský šampionát, si nepřipouští byť sebemenší tlak. „Jsem součástí skvělého týmu, všechno funguje, necítím žádné napětí. Testování vyšlo podle mých představ, data jsou velmi příznivá. Ale bude to těžké, pojedou čtyři mistři Evropy - Hahn, Albacete, Kiss, Lacko. Vidím to na boj o každý bod a štěstí bude přát rychlým a odvážným."

Velký křest ohněm

V Mostě si odbude závodní premiéru v kabině tahače nejmladší a zároveň nejrychlejší žena v historii truckracingu Aliyyah Kolocová na speciálu AK50. „Zatím je to v pohodě, když si vzpomenu, jak mi před prvním závodem lítala tepovka kolem 220 úderů za minutu, musím Aliyyah obdivovat. Budu nervóznější než ona," usmívá se její mentor, dvojnásobný mistr starého kontinentu David Vršecký.

„Strategie je v jejím případě jasná, není kam spěchat. V Mostě má sice Aliyyah hodně natestováno, jezdila velmi solidní časy, o víkendu to ale bude o balíku jezdců, kteří nebudou brát na nikoho ohled. Prostě křest ohněm."

Hlavní protagonistka, držitelka světových rychlostních maxim na letmou a pevnou pětistovku, zůstává v klidu. „Moc se neorientuji ve statistikách, ale jsem přesvědčena, že není na světě moc závodnic, které jsou obklopeny takovými personami, jako je tomu v mém případě. Táta, David, Tomáš, Jarek, Robin... Mám to docela jednoduché. Pojedu, jak nejlépe umím a nějak to dopadne," směje se Aliyyah.

Závod v Mostě bude vůbec první okruhovou akcí pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace (FIA), na kterou budou mít povolený přístup diváci. Pořadatelé pro ně připravili čtyři sektory s kapacitou tisíc lidí, pátým sektorem bude oficiálně závodní depo.