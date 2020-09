Zklamání na Nürburgringu, naopak Makeš v Brně zajel nejlepší výsledky sezony

Ačkoli odjížděli svěřenci Jiřího Mičánka jr. do Německa s dobrou náladou a plně naladěni na souboje v nejrychlejším pohárovém klání starého kontinentu, ne vše dopadlo tak, jak by si sami přáli. „Nevím, co říci. Měli jsme vše ve svých rukou. Testovali jsme, auta byla perfektně připravena, kluci zde již jeli v loňském roce. Přesto jsme zaznamenali výsledky, na které raději všichni rychle zapomeneme," netají Jiří Mičánek jr. zklamání.

„Amatérská posádka Kurt Wagner s Liborem Dvořáčkem měla skvěle našlápnuto k pódiovému umístění. Těsně před časovým oknem pro povinné zastávky v boxech ovšem došlo na Kurtově autu k defektu levé zadní pneumatiky. Žel se to stalo opravdu příliš brzy, a tak Kurt musel po výměně kola vyjet ještě jednou zpátky. Přitom však podcenil nízkou přilnavost nenahřáté pneumatiky a v nájezdu do první zatáčky dostal smyk a nárazem do svodidel poškodil větší část auta. A protože v Německu byl náš program nahuštěn do jediného dne, nestihli jsme v krátké čtyřhodinové přestávce, nic víc, než sbalit a připravit auto na návrat domů do Brna," líčí Mičánek.

„Rychlá posádka Jakub Knoll a Bronislav Formánek pak v obou závodech doplatila na chyby při střídání. Jako ze špatného filmu! V obou případech zajížděli do boxů na pozici zajišťující třetí místo ve třídě. Oba se však v průběhu střídání dopustili jezdeckých chyb, které je stály pokaždé ztrátu minimálně 20 vteřin. Kvůli tomu pak byli v obou závodech klasifikování na konci druhé desítky a jejich bodový zisk se tak nijak nerozšířil," popisuje průběh druhého závodního víkendu Lamborghini Supertrofeo na Nürburgringu.

O poznání lépe se v Brně dařilo týmovému juniorovi Michalovi Makešovi s Cuprou v závodech TCR Eastern Europe. „Michal perfektně využil znalosti domácí tratě a od prvního tréninku obsazoval pozice na hranici první pětky, kterou udržel i v samotných závodech. V prvním byl Michal klasifikován na místě pátém a ve druhém, závěrečném, vybojoval skvělých 12 bodů za čtvrté místo. Michal se tak stal nejlepším českým jezdcem celého víkendu a před závěrečným podnikem na Hungaroringu si vytvořil dobrou výchozí pozici k útoku na třetí místo v absolutním pořadí," poukazuje Jiří Mičánek.