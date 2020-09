Beton a brzdy... Buggyra míří do Zolderu

Týden po úspěšném představení v Nogaru nabral tým Buggyra Zero Mileage Racing ve složení Adam Lacko - Téo Calvet - Aliyyah Kolocová kurs Zolder. Na tradičním belgickém okruhu se kromě aktuálně největších hvězd evropského truckracingu představí rovněž nejlepší nizozemští piloti.

Francouzská mise byla úspěšná. Na Aliyyah Kolocovou teď čeká po vítězství v Nogaru další lahůdkový okruh. "Pojedou Hahn, Albacete, Kiss, Lacko, takže to na další vítězství nevidím," odhaduje mentor David Vršecký šance mladičké svěřenkyně. "Kromě toho testovala Aliyyah v Mostě hodně, v Nogaru méně, zatímco zkušenosti ze Zolderu jsou nulové. Pomineme-li, že po návratu z Nogara jsme si okruh projížděli na simulátoru."

Senzační vítězku z Nogara připravuje především na nevyzpytatelnost okruhu. "V Zolderu je minimum únikových zón, všude kolem spousta betonu. Vedle Jaramy se jedná o jediný okruh, na kterém jsem viděl kamion hozený na střechu. Navíc v průběhu celého závodního víkendu strašně trpí brzdy. Pokud je jezdec v průběhu závodu rozpálí, není šance na jejich vychlazení," poukazuje Vršecký.

Cílem Aliyyah bude zvládnout tréninky a dokončit všechny závody. "Přes snový vstup do sezony je to pořád šestnáctiletá holka, která se musí strašně moc učit," dodává mentor.

Čím více, tím lépe!

Co se Lacka s Calvetem týče, prvně jmenovaný jede do Zolderu vyhrát, dvacetiletý Francouz se rozhodně nebrání bedně. "Mám Zolder rád, jedná se o okruh, který vyhovuje mému jezdeckému naturelu. Uvidíme, co Nizozemci, kteří představují velkou neznámou. Ne každý zvládá konfrontaci s evropskou špičkou," přemítá Adam Lacko.

"Docela se těším, je to hodně rychlý okruh. Podle táty bude rozhodovat počasí, mokra se naštěstí nebojím," dodává Téo Calvet.

Buggyra má pak s Zolderem nejlepší možné zkušenosti. V roce 2002 slavila zásluhou Gerda Korbera vůbec první vítězství, které německého jezdce poté katapultovalo k zisku titulu. V sezoně 2009 David Vršecký zlomil odpor Antonia Albaceteho a nakonec z toho byla obhajoba titulu. "Letos to bude vzhledem k specifické situaci o něčem jiném, ale platí, že čím více pohárů, tím lépe," dodává manažer týmu Jan Kalivoda.