Finále MS družstev na ploché dráze se neuskuteční ani v Anglii

Finále mistrovství světa družstev na ploché dráze se po všech problémech, jež provázejí sezonu při boji s koronavirem, nakonec neuskuteční ani v Manchesteru. Důvodem jsou opětovně narůstající počty případů nákazy nemocí covid-19 ve Velké Británii a s tím spojená opatření. Akce by se měla přesunout do některé ze zemí kontinentální části Evropy. Manchester pak uspořádá finále MS družstev v příštím roce.

Mezinárodní motocyklová federace FIM zrušila už dříve semifinálové závody, které měl v září hostit lotyšský Daugavpils, a do finále nominovala sedm nejlepších družstev na základě loňského pořadí. Poté, co start odmítli vloni sedmí Němci, se finále začalo týkat i českých plochodrážníků, jejichž soupeři mají být obhájci titulu Rusové, Poláci, Australané, Dánové, Švédové a Britové.

Původně se mělo první semifinále jet za účasti českého týmu 25. dubna v Landshutu v Německu, lotyšský Daugavpils se chystal uspořádat druhé semifinále 2. května. Finále pak bylo na programu 8. a 9. května v britském Belle Vue. Všechny tyto závody ale byly již v březnu kvůli pandemii koronaviru odloženy.

"Zavázali jsme se k tomu, že se napínavé a akcí nabité finále, na které se plochodrážní komunita ohromně těší, uskuteční. K tomu ale potřebujeme jistotu, že budou špičkoví závodníci ze všech sedmi zúčastněných zemí schopní závodit. Kvůli cestovním omezením a karanténě není bohužel možné tuhle jistotu ve Velké Británii i nadále mít," uvedl v tiskové zprávě šéf promotérské společnosti BSI Paul Bellamy.

Náhradní dějiště by mělo být potvrzeno během následujících týdnů. "Chceme mít jasno co možná nejdříve," řekl Bellamy. Do Manchesteru by se měla sjet plochodrážní elita k finálovému závodu MS družstev až v říjnu příštího roku.