Lacko a spol. hodlají v Jaramě pokračovat ve vítězném tažení

Evropský šampionát je přerušen, závodí se však dál. Prakticky přesně pětadvacet let poté, co majitel týmu Martin Koloc vybojoval pro sebe a Českou republiku první titul mistra Evropy v závodech tahačů, se na okruhu Jarama představí Buggyra Zero Mileage Racing v plné sestavě. A ambice týmu jsou nemalé.