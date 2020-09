Lacko v Jaramě dvakrát vyhrál

Adam Lacko získal během závodů tahačů v Jaramě dvě vítězství. I přes covidová omezení se jednalo pro tým Buggyra Zero Mileage Racing o velmi úspěšný závodní víkend.

Vrátil se na významné místo. Adam Lacko právě v Jaramě v roce 2017 vybojoval svůj titul mistra Evropy.

„Konečně jsme se dočkali a po roce jsme opět v Jaramě. Je to tady pro mě taková srdcovka, jak se okruh vlní nahoru a dolů a stále je tady cítit historie formule 1, takže já se opravdu těším. Za největšího konkurenta považuji Antonia Albaceteho. Doufám, že se mi bude dařit stejně jako v Zolderu a podaří se mi ho porazit. Atmosféra je tady navzdory covidu pořád skvělá, a i přes menší počet diváků je stále cítit jejich podpora, což nás motivuje ještě k lepším výkonům," avizoval Lacko před startem.

Buggyra na závodech tahačů v Nogaru

Buggyra

„V Jaramě jedu poprvé a zdejší trať se mi opravdu líbí, je hodně těžká, ale řekl bych že mi sedla. V trénincích a kvalifikaci se mi podařilo vyjet si druhé místo hned za Adamem, z čehož mám opravdu radost," popsal začátek závodního víkendu devatenáctiletý Téo Calvet.

Na startovním roštu úvodního závodu tak Buggyra obsadila první řadu, 5. místo brala Aliyyah Kolocová. „Start se mi úplně nepovedl, takže jsem v první zatáčce jednu pozici ztratila, podařilo se mi však s jezdcem přede mnou udržet tempo, a nakonec i vybojovat pátou příčku zpět," popsala Aliyyah svou premiéru v Jaramě. Naopak start se povedl Lackovi. „Na začátku se mi podařilo ostatním trochu poodjet. Jelikož Téo startoval z druhé pozice, tak jsem se nemusel strachovat, jak se do první zatáčky naskládáme. Zbytek závodu jsem si už jen udržoval náskok," komentuje průběh prvního závodu jeho vítěz.

„S prvním závodem jsem spokojený, v průběhu jsem absolvoval několik super soubojů s Antoniem, ale nakonec se mi podařilo své postavení ubránit a k radosti celého týmu jsme s Adamem vybojovali další double pro Buggyru," radoval se Calvet.

Velká tlačenice v první zatáčce

Reverse grid druhého závodu znamenal, že Adam s Téem startovali ze čtvrté řady a tři buggyry vedla Aliyyah. „Start druhého závodu se mi opravdu povedl a získávala jsem na jezdce před sebou, pak jsem ale byla trochu optimistická do první zatáčky a několik příček ztratila. Povedlo se mi však probojovat se zase o pár pozic zpět a závod jsem dokončila opět na pátém místě, s čímž jsem opravdu spokojená," líčí Kolocová.

Buggyra kontroluje čelo závodu...

Buggyra media

„Víkend se nám opravdu vydařil, odvážíme si dvě první místa. Druhý závod byl trochu těžší, jelikož jsem startoval zezadu a v první zatáčce byla velká tlačenice, ale projel jsem bez úhony, a po nějakých osmi kolech se mi podařilo předjet i prvního Recuenca a dojet si tak pro druhé první místo. Jsem určitě spokojený," libuje si Lacko.

Pro Calveta nezačal druhý závod úplně šťastně, kvůli tlačenici v první zatáčce se propadl až na poslední místo. „Musel jsem tak začít hodně bojovat, abych se dostal dopředu, nakonec se mi podařilo projet cílem na čtvrtém místě, a hlavně získat cenné zkušenosti do dalších závodů, takže spokojenost," hodnotí Calvet.

Jarama se nepočítala do evropského šampionátu. Seriál ME by měl pokračovat v polovině října v Maďarsku.