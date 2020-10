Víkend v Barceloně začal havárií, pak přinesl dvě druhá místa

Víkend jako žádný jiný - tak lze popsat třetí letošní podnik týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra v prestižním evropském seriálu Lamborghini Super Trofeo. Dvojice Jakub Knoll s Bronislavem Formánkem do něj nakonec po velké ráně nenastoupila vůbec a Libor Dvořáček s Kurtem Wagnerem vezou z Barcelony cenné body za dvě druhá místa.

Celé drama začalo již ve čtvrtek, kdy obě posádky nastoupily se svými vozy Lamborghini Huracane ST do dvou volných testů. „Všichni byli po příletu do Barcelony skvěle naladěni. Těšili jsme se na víkend a vůbec nic nenaznačovalo, že nás čeká nejdramatičtější víkend naší dosavadní historie," začíná popisovat víkendové dění týmový manažer Jiří Mičánek jr. krátce po příletu do Brna.

„Druhý trénink se blížil ke svému závěru, když jsem do sluchátek dostal zprávu, že Jakub havaroval někde mezi desátou a jedenáctou zatáčkou. Nevěděli jsme nic konkrétního, ale v daném místě se jezdí vysokou rychlostí, a tak jsem si jen přál, aby nešlo o nic vážného. Po pár minutách se však žel potvrdilo, že nehoda byla opravdu velká. Jakub byl podle prvních zpráv v pořádku, nicméně i přesto jej odvezla sanitka do nemocnice na vyšetření. Asi po půlhodině nám pak do boxu přivezli auto a hned první pohled na něj prozradil, že tohle na místě jen tak rychle do pořádku nedáme," pokračuje v líčení.

Pro rychlou posádku Knoll/Formánek tak víkend skončil ještě dříve, než naostro začal. Zraky a naděje všech členů týmu se tak ubíraly k posádce Dvořáček/Wagner, která bojuje o body v kategorii LB Cup.

„Kvalifikace nám vyšla skvěle a pro oba závody vyjeli jezdci druhá místa na roštu ve své třídě. To nám všem hodně zlepšilo náladu a věřili jsme, že by mohlo být další pódium. První přišlo v sobotní jízdě, kdy v mokrém závodě byli Libor s Kurtem v LB Cupu klasifikováni na druhém místě. Stejný výsledek se jim pak podařil i v neděli, kdy už se jelo na suchu. Mám radost, že víkend nakonec dopadl alespoň takto pozitivně. Příští závod je na pořadu již za dva týdny ve Spa-Francorchamps, a tak nás v dílně čeká hodně perných deset dnů," uzavírá Jiří Mičánek hodnocení víkendu na Circuit de Barcelona.