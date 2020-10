Buggyra hodlá pokračovat na Hungaroringu ve vítězné sérii

Jsou vděční za každý závod. Na rozdíl od řady sportovních odvětví se tahače snaží úspěšně fungovat v maximálně možné míře i v koronavirové éře. Po Mostě, Nogaru, Zolderu a Jaramě se proto nejrychlejší truckeři starého kontinentu představí o víkendu na Hungaroringu. Součástí kalendáře ME byl zatím jen Most, po Maďarsku pak v redukované termínovce zbývá pouze listopadové Misano v Itálii.

Tým Buggyra Zero Mileage Racing nastoupí v nejsilnější sestavě Adam Lacko - Téo Calvet - Aliyyah Kolocová a hodlá navázat na vítěznou sérii. „Jako pokaždé jedeme vyhrát, byť se jedná o okruh, který Buggyrám dvakrát nevyhovuje. Abych pravdu řekl, nepamatuji si, že bychom někdy na Hungaroringu vyhráli. Na druhou stranu každá, tedy i nevítězná série, musí jednou skončit," říká týmový manažer Jan Kalivoda. „Nejdůležitější je, že se přes zmatený čas závodí, jezdci jsou tak v permanenci. Čím dál tím více se sice závody časově tlučou s Dakarem, ale nezbývá nám nic jiného, než situaci zvládnout."

Adam Lacko se přes triumfy ve všech dosavadních podnicích drží při zemi. „Jedná se o velmi specifický okruh, přirovnal bych ho k Zolderu. Z mimořádné výhody se těší jezdec, který na Hungaroringu často testuje, což je pouze Norbert Kiss," poukazuje.

Mladé pušky se nebojí

Vedle největšího favorita Adama Lacka se představí v barvách týmu rovněž členové Buggyra Academy ve složení Téo Calvet - Aliyyah Kolocová. Zatím mimořádně úspěšné představitele mladé generace čeká na Hungaroringu křest ohněm.

Buggyra na závodech tahačů v Jaramě

Buggyra

Jak již uvedl Lacko, při prvním seznámení se s Hungaroringem v rámci šampionátu GT1, možnosti pořádání závodů nevěřil. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že otec Fabien v Maďarsku nikdy nestartoval, rád se ujal role Téova poradce. „Je to mladý inteligentní kluk, navíc se řemeslu 'vyučil' v Nogaru, tedy na okruhu pro odvážné. Pojede na mém loňském autě, řešili jsme spolu telemetrie. Vysvětlil jsem mu, že pokud chce vyhrát, stačí docela málo. Zajet nejlepší čas v super pole, dobře odstartovat a pak nepustit nikoho před sebe, což je vzhledem k charakteru trati nejsnazší úkol," směje se Lacko. „Přesně tak. I když Adamova angličtina vyžaduje maximální míru soustředění, přesně vím, co se po mně chce a udělám pro to všechno," souhlasí v evidentně dobrém rozmaru mladý Calvet.

Aliyyah Kolocová se připravuje na maďarskou misi tradičně s Davidem Vršeckým. „Aliyyah má jasno. Přijede, všechny porazí, naloží poháry a pojede domů," konstatuje pobaveně mentor nejrychlejší truckerky světa. „Je v pohodě, přes raketový start pochopila, že není kam spěchat, důležité jsou postupné kroky." Na závod připravoval svojí svěřenkyni na simulátoru. „Shodli jsme se, že to není zrovna okruh pro trucky, ale nezbývá nám nic jiného, než to dát."