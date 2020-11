Ukradený titul? Český šampion nedostal šanci k rozhodující ofenzivě

Jen Most a Hangaroring. Více závodů se kvůli pandemii koronaviru letos odjet nestihlo, a tak mistrovství Evropy tahačů zůstalo nedokončeno bez vyhlášení šampiona. Adam Lacko byl před posledním plánovaným podnikem v oblíbeném Misanu těsně druhý, a tak dost možná může mluvit o ukradeném titulu. „Zklamání bylo velké, ale jsme malí páni,“ říká jezdec Buggyry. Na reportáž se podívejte v přiloženém videu.

Všechno mu hrálo do karet. Zatímco vedoucí Maďar Kiss italský okruh příliš nemiluje, Adam Lacko se cítí v Misanu jako doma a jeho týmu se tady tradičně daří. Navíc mělo pršet, což by byla pro českého jezdce další výhoda.

Jenže závěrečný závod byl zrušen, a tak se už Lacko nikdy nedozví, jestli by se mu rozhodující útok na titul opravdu povedl. Podmínkou vyhlášení šampiona pro letošní rok bylo dokončení minimálně tří podniků, což se nestalo.

Hned čtyři vozy vysílá do Dakaru stáj Buggyra. Mezi piloty trojnásobný vítěz rallye nebo Tomáš Enge

Sport.cz

„Těšili jsme se, že by se mohlo v Misanu zadařit a další titul by byl doma... Ale to jsou všechno úvahy typu kdyby. Máme všichni stejné podmínky a šampionát se zrušil," vyrovnává se mistr Evropy z roku 2017 se zklamáním.

Více už v našem videu.