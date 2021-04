Buggyra zahájí okruhovou sezonu na Hungaroringu

Již o víkendu se na formulovém okruhu pojede první závod letošního Eset Cup Series. Barvy týmy Buggyra Zero Mileage Racing budou hájit dvě posádky. Zatímco na speciálu Mercedes - AMG GT3 hodlají bojovat o mety nejvyšší David Vršecký a Aliyyah Kolocová, dvojice Yasmeen Kolocová - Téo Calvet prověří Renault Clio.

Sezona začíná zostra. Obě sestry mají za sebou náročné testování speciálu Can-Am DV21 v Dubaji. „Holky dostaly zabrat, ale co vím, obě se na závodění těší," potvrzuje David Vršecký, který v Dubaji pečlivě dohlížel na výkony obou dívek. „Střídání pouště a okruhů má něco do sebe, jedeme si na Hungaroring pro dobrý výsledek."

Stejný názor sdílí rovněž nejmladší a nejrychlejší trucker historie. „S Can-Am jsme si všichni užili pouště a písku, přišel čas změny. Okruh je o něčem jiném, každé závodění má svoje kouzlo," potvrdila Aliyyah.

Podle Martin Koloce, majitele týmu a otce Aliyyah a Yasmeen v jedné osobě, platí v případě mladých závodnic pravidlo, že čím více najetých ostrých kilometrů, tím lépe. „Proto Aliyyah pojede rovněž závody tahačů, s Yasmeen se pak budou střídat na speciálu Mercedes - AMG GT4," avizuje Koloc s poukazem, že se nejedná o žádné okruhové výstřely do tmy, nýbrž o důsledně uplatňovanou strategii.

Vzápětí po Hungaroringu nabere kontejner s Mercedesem - AMG GT3 kurs Čína. „Poté, co se Čína otevře, pojede Aliyyah šampionát China GT. Do toho je členkou juniorského programu AMG Motorsport. Bavili jsme se s Davidem, jestli vzhledem k nabitému programu nehrozí ztráta motivace. A shodli se, že nějaké rezervy tady jsou. Má za sebou skvělý loňský rok, vydobyté pozice se ale těžko obhajují," líčí Koloc. „Veškeré výsledky ukazují, že má potenciál se systematicky zlepšovat, v případě nutnosti zvolníme. Holky a Téo Calvet mají to nejlepší před sebou, není kam spěchat."

Na Hungaroringu budou závodit vedle Aliyyah s Davidem rovněž Yasmeen Kolocová a Téo Calvet, dravé mladí čeká Renault Clio. Yasmeen se představí poprvé v roli úřadující vytrvalostní šampionky a nevidí sebemenší důvod ke stresu. „Od začátku roku se kolem nás pořád něco děje, jenom vyměním Can-Am za Clio, věřím v dobrý výsledek." Stejně to vidí i Téo. „Hlavní disciplínou zůstávají trucky, ale když se naskytla možnost závodit na Hungaroringu, řekli jsme si, že do toho jdeme. Bude to v pohodě."