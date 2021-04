Formánek se Zárubou přišli o pódium v Super Trofeo kvůli stevardům

Smolné momenty, ale slibný začátek. Tak skončil úvodní víkend sezony 2021 pro tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Duo Formánek-Záruba na Monze dojelo i přes sérii komplikací na čtvrtém místě v kategorii. Michal Makeš na Hungaroringu bral dvě pódia.

Start sezony Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Těžký víkend, výsledky jsou ale slibné. Tak hodnotí Jiří Mičánek jr., manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra, dva úvodní podniky letošní sezony. Divize Lamborghini dojela na Monze v prestižním Lamborghini Super Trofeo Europe na pátém, resp. čtvrtém místě ve své třídě, Michal Makeš pak na Hungaroringu dojel druhý a třetí. „Víkend nám ukázal, že náš cíl bojovat o pódia ve třídě Pro-AM a být do pátého místa celkově je úplně reálný," říká Jiří Mičánek.

Hlavní divize týmu, která má dva vozy v prestižní sérii Lamborghini Super Trofeo Europe, prožila nejsmolnější okamžik hned v prvních kolech prvního závodu. Bronislav Formánek, který padesátiminutový sprint s jedním střídáním rozjížděl, totiž dostal penalizaci za vyjetí z trati při závodním souboji. Nařízený průjezd boxy posádku odsoudil k výsledku mimo stupně vítězů. Nebýt jej, zřejmě by se Formánek se svým spolujezdcem Josefem Zárubou radoval z prvního poháru. „Jsem z rozhodnutí stevardů rozpačitý. Deset let jsem zvyklý takhle předjíždět a nikdy nebyl problém. Každopádně incident pohřbil naše sobotní naděje," komentuje rozhodnutí komisařů o penalizaci formou průjezdu boxovou uličkou Formánek.

Společně se Zárubou předvedli skvělou jízdu, penalizace je ale odsoudila k pátému místu v kategorii Pro-AM a desátému místu celkově. „My s rozhodnutím nesouhlasíme, ale odvolávat se nemělo smysl. Prostě se stalo a poučíme se. Každopádně jinak byl závod velmi dobrý. Skvěle jsme zvládli střídání, nechybovali, byli konzistentní," konstatuje Jiří Mičánek.

Buggyra na Hungaroringu

Buggyra media

V neděli slibně rozjetý závod narušil výjezd safety car. Výsledkem pak bylo celkové jedenácté místo a čtvrté místo v kategorii Pro-AM. „Kvůli výjezdu safety car jsme ztratili náskok. Je to smůla, ale na druhou stranu víme, na co máme. Myslím, že i přesto to byl dobrý první závodní víkend," komentuje Josef Záruba.

„Oba závody ovlivnily smolné momenty, na které jsme se nemohli připravit, nebo je předvídat. Víme ale, že bez incidentů bychom měli na to být na pódiu," ohlíží se Mičánek. S tímto vědomím se tým teď bude soustředit na květnový závod na Paul Ricard, kde na konci loňské sezony duo Formánek-Záruba bralo pódium. Na závod by se pak měla vrátit i posádka druhého vozu, Libor Dvořáček a Kurt Wagner. Z úvodního podniku oba vyřadila zranění.

Vlastní rekord pokořen

Druhá divize týmu, kterou kvůli souběhu se závodem na Monze šéfoval místo Jiřího Mičánka jeho bratr Tomáš, vyrazila na úvodní podnik zónového mistrovství FIA CEZ na Hungaroring. Mladý talent Michal Makeš na závod série TCR Eastern Europe jel s cílem pokusit se co nejvíc přiblížit k nejlepšímu loňskému výsledku, který zajel právě v Maďarsku - třetímu místu z podzimního zmoklého finále sezony. Makeš nakonec za volantem Leonu Cupra zazářil. Nejen že své loňské maximum vyrovnal, ale na pódiu postoupil ještě o stupínek výš - odváží si dva poháry za druhé a třetí místo. „Po podzimu jsem věděl, že na bedně můžeme být pravidelně, ale že se hned první víkend podaří double, je pro mě obrovské zadostiučinění i velká výzva do dalších závodů," libuje si Makeš.

Michal Makeš na trati v Brně během závodů TCR Eastern Europe.

Buggyra media

„Jsem rád, jak to kluci z týmu spolu s Michalem zvládli. Je vidět, že tvrdý zimní trénink i poctivé testování se vyplatily. Věřím, že Michal si letos pojede pro vítězství," chválí svého svěřence i celý tým Jiří Mičánek.

Obě divize týmu čekají další závody v květnu - Makeš zamíří už v první půlce května na Slovakiaring, který v kalendáři série nahradil zrušený Red Bull Ring. Divize Lamborghini se se dvěma vozy představí poslední květnový víkend ve Francii na okruhu Paul Ricard.