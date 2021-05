Vyhlídky na těžký víkend. Makeš poveze maximální zátěž

Dvě podia z prvního závodu série TCR Eastern Europe bude o víkendu na Slovakiaringu obhajovat Michal Makeš v barvách týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Druhou polovinu týmu čeká testování v Brně s vozy Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO.

Šedesát kilogramů navíc. Taková je daň za úspěch v prvním závodu série TCR Eastern Europe pro Michala Makeše. Jedenadvacetiletý talentovaný pilot dostane na druhý podnik série maximální možný balast.

„Slovakiaring je nejhorší trať, kde jsme to mohli dostat. Spousta rychlých zatáček, hlavně na pneumatikách to bude znát. Jak velká změna to bude, uvidíme, až porovnáme data s Hungaroringem," přemítá závodník před prvními tréninky.

Makeš rozjel sezonu skvěle před třemi týdny na Hungaroringu. Na trati, kde na podzim získal své premiérové podium v TCR Eastern Europe, dokázal tentokrát na stupně vítězů vystoupit dvakrát, jednou dokonce na druhý stupínek.

„Samozřejmě bych na to rád navázal, uvidíme po kvalifikaci. Cílem je znovu podium, skvělé by bylo vyhrát. Budu se snažit potrápit Tomáše Pekaře, nenechat ho ujet," nastínil předloňský suverénní vítěz Clio Cupu.

Lamborghini testuje v Brně

Hektický víkend čeká i divizi Lamborghini. Bude testovat v Brně na Masarykově okruhu. „Chceme najet nějaké kilometry a posbírat další data, která budeme chtít zúročit za dva týdny na Paul Ricard," říká týmový manažer Jiří Mičánek mladší. Na francouzské trati, ze které si na podzim obě týmové posádky ve složení Formánek-Záruba a Dvořáček-Wagner odvezly pódiová umístění, bude chtít tým navázat právě na slibný závěr loňské sezony.

Start sezony v Monze, kde Formánka se Zárubou vyřadily z boje o podium série smolných okamžiků a sporné rozhodnutí maršálů, už tým hodil za hlavu. „Po prvním závodu je jasné, že šampionát bude hodně vyrovnaný. Musíme tak využít každou příležitost získat proti konkurenci zkušenosti, které budeme schopní přetavit v dobré výsledky," doplnil Mičánek.