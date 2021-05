Makeš zažil v TCR divoký víkend

Druhý víkend TCR Eastern Europe opět ukázal na sílu vozů Cupra Leon. Navzdory maximálnímu šedesátikilovému balastu španělské vozy opět kralovaly startovnímu poli. Do prvního závodu odstartoval jako první suverén prvního víkendu sezony Tomáš Pekař, na druhém místě se pevně usadil Michal Makeš. Když pak Pekař v prvním kole hrubě chyboval a vyjel z trati, ujal se jedenadvacetiletý pilot týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra vedení a nenechal si jej vzít až do konce závodu.

„Start byl z mého pohledu spíš průměrný, ale pak přede mnou chyboval Milović a já se dostal na druhé místo. Potom Tomáš Pekař udělal v podstatě podobnou chybu a já se posunul na první pozici. Za mnou se pak rozjel boj o druhé místo, takže jsem si vytvořil dostatečný odstup a pak už jen stačilo jet bez chyb," popisuje Makeš první závod. „Je to pro mě nejcennější vítězství v kariéře," konstatoval bezprostředně po závodu.

Hned jak jezdec sestoupil z nejvyššího stupínku, zadělal si na „problémy" v neděli. Jako vítěz měl právo vylosovat, kolik míst na startovním roštu se bude v neděli otáčet. Z rozmezí 6-10 si nešťastně sáhl pro devítku.

Ani nevýhodná pozice na startu ale Makeše nezastavila. „Ve warm up se mi podařilo spálit spojku, takže jsem nemohl pořádně odstartovat. Kvůli tomu mi pak trvalo dlouho se probojovat dopředu, zatímco Pekařovi se podařilo dostat do čela a rychle se utrhnout. Nebýt spojky, možná jsme mohli být druzí, ale rozhodně nelituju. Musel jsem hodně bojovat, skvěle jsem si zazávodil a ze soubojů si nesu i hodně zkušeností. A byla to skvělá podívaná i pro ty, kteří sledovali přímý přenos," hodnotí Makeš. Asi v polovině závodu se český jezdec probojoval na třetí místo, které si bez problémů pohlídal až do cíle.

„Po všech stranách úspěšný víkend, na kterém má podíl sám Michal, který jezdil konzistentně a nechyboval, i tým v čele s mým bráchou Tomášem, který skvěle připravil auto. Pro nás výsledky znamenají, že jdeme správným směrem. A pro soupeře je to definitivní důkaz, že s námi musejí počítat v čele závodu pravidelně," hodnotí víkend Jiří Mičánek ml., manažer týmu.

Makeš se vyhoupl na druhé místo průběžného pořadí, na prvního Pekaře ztrácí 16 bodů. Další podnik TCR Eastern Europe se jede v Poznani za pět týdnů.

Zatímco část týmu s vozem Cupra závodila na Slovakiaringu, dvojice vozů Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO absolvovala jednodenní testování v Brně. „Najeli jsme 500 kilometrů a posbírali spoustu cenných dat, které zkusíme využít už za dva týdny na Paul Ricard při dalším podniku Lamborghini Super Trofeo. A byla příležitost také vyzkoušet nové jezdce," naznačil týmové vyhlídky Jiří Mičánek.