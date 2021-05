Buggyra přivezla ze Slovenska poháry a adrenalin

Uplynulý víkend se pro trojici týmu Buggyra Zero Mileage Racing nesl ve znamení startu ve druhém podniku Eset Cup Series, který se uskutečnil na Slovakiaringu. Vedle vítězství nechyběla ani notná porce vzrušení.

David Vršecký z pozice mentora sester Kolocových vybojoval na voze Mercedes AMG GT3 v sobotním závodě druhé místo. „Ayrton Senna sice říkal, že druhý je nejlepším z poražených, ale já jsem v tomto případě s druhým místem spokojený. Ještě pořád jsem ve stádiu seznamování se s autem, řekl bych, že máme k sobě blíž a blíž," hodnotil Vršecký vlastní výkon, aniž tušil, že následující den bude v případě své svěřenkyně Aliyyah Kolocové svědkem mnohem dramatičtější podívané.

„Start byl super, protáhla se šikovně dopředu. Pak ovšem přišel kontakt a v poslední zatáčce explodovala Aliyyah v rychlosti 240 km/h pneumatika. Stalo se tak na nejhorším místě, naštěstí zůstala v klidu, začala brzdit, takže se jí podařilo zastavit těsně před svodidly. Ale i to k závodění patří. Klobouk dolů, chtělo by se říci," líčí mentor.

Havárie Yasmeen Kolocové na okruhu v chorvatském Grobniku

Buggyra

„Škoda, hodně jsem se na závod těšila, skončil ale brzo. Hezky jsem se rozjela, najednou se dostavil pocit, že auto nejede tak, jak by jet mělo, tak jsem začala brzdit. Zkušeností není nikdy dost," pravila nejrychlejší truckerka planety.

Yasmeen Kolocová vyhrála v sobotu během Endurance svojí třídu, následující den pak nenašla přemožitelku mezi ženami. „Bylo znát, že na rozdíl od Aliyyah jede Yasmeen na Slovakiaringu podruhé, v neděli zajela hezký závod, povedl se jí restart. Je vidět, že jít to baví, což je nejdůležitější. Stejně jako Aliyyah má velký potenciál růstu. Uvidíme," komentoval její výkon Vršecký.

„Když jsem viděla sestru, jak se řítí proti svodidlům, vybavil se mi můj loňský příběh s F4 v Grobniku. Naštěstí to dobře dopadlo. Co se mého závodění týče, mám z toho dobrý pocit a pokud mě navíc pochválil David, asi to nebylo špatné," usmívá se Yasmeen.