Autokrosař Fejfar se po letech vrací do kategorie velkých buggyn

"Hledal jsem v závodění novou motivaci. I přes zdravotní problémy v loňském roce jsme se s týmem shodli, že se pokusíme o návrat do královské disciplíny. Doba nepřeje hromadným sportovním akcím, ale nám to v návratu paradoxně trochu pomáhá, neboť jsme se pustili do kompletace nové buginy," uvedl Fejfar na webu autokrosař.cz.

Závodník z Lužan na Jičínsku startoval v kategorii "velkých" buggyn v letech 2002 až 2006. "V sezoně 2004 jsem obsadil tři celková čtvrtá místa – v Evropě, republice i zóně a vyhrál jsem závody v Dmitrově a v Přerově. Další dvě sezony jsem už nejel kompletní mistrovské seriály, protože jsem startoval mezi velkými buggynami s osvědčeným, ale lehkým autem ze šestnáctistovek proti robustním čtyřlitrům a moje auto bylo při kontaktech zranitelné," zavzpomínal Fejfar.

Od roku 2008 poté v ME startoval mezi takzvanými plechovými vozy a podařilo se mu ke dvěma titulům z šestnáctistovek přidat další tři. Teď se ale rozhodl vrátit do buggyny, ve které už ale bude mít silnější čtyřlitrový motor. "I když předpokládáme, že si postavíme pro příští sezonu svůj rám, nyní jsme dovezli rám a potřebné díly ze špičkové nizozemské autokrosové výrobny Peters Autosport. Řadu věcí a kompletaci si zajistíme sami – poloosy, brzdný systém, diferenciál, chladiče a další," uvedl Fejfar s tím, že ale není stoprocentně jisté, že vše stihne do prvního závodu ME, který by se měl na konci června uskutečnit v lotyšské Bausce.

Vedle autokrosu Fejfar pracuje i na splnění dalšího snu, chce se představit na Rallye Dakar. Již v roce 2019 začal spolupracovat s týmem Moto Racing Group a původně se chtěl představit na slavném závodě již v roce 2021. Pandemie koronaviru ale jeho plány pozměnila. "Ani toho se nevzdáváme a na dílně připravujeme dakarský speciál, vyvíjíme ho a sháníme potřebné peníze. Start na Dakaru je tedy stále otevřený. Snad se i tento záměr podaří dotáhnout do zdárného konce," řekl Fejfar.