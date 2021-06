Calvet doma ve Francii pokaždé zvítězil

Přestože stájový boss Martin Koloc bývá v hodnocení svých jezdců velmi zdrženlivý, tentokrát nešetří slovy chvály. „Někdy to není ani tak o vítězstvích, jako o způsobu vítězství. Přestože v našich plánech figuruje Téo jako potenciální vítěz francouzského šampionátu, brali jsme Charade jako první test jezdců i techniky. V tomto případě věčně druhý Anthony Janiec patří mezi zkušené jezdce evropského šampionátu, má za sebou spoustu beden, přesto nedostal šanci. Čtyři výhry v Charade během jediného víkendu zatím nedal nikdo," hodnotí dvojnásobný mistr starého kontinentu.

„Po Charade je Téo rázem v mistrovské společnosti Körbera, Bösigera a Lacka, tedy šampionů Buggyry, kteří neztratili během závodního víkendu jediný bod," dodává Koloc.

Buggyra na Hungaroringu

Buggyra media

V Charade neporazitelný Téo Calvet má ze zařazení do elitní společnosti radost, zároveň však zůstává v klidu. „Víkend, ve kterém jsem vyhrál všechno, co se vyhrát dalo, se hodnotí hezky. Na druhou stranu David Vršecký vždycky říká, že nejdůležitější je pocit z vlastního výkonu. A můj pocit po Charade je takový, že mám rezervy. Jsem hodně zvědav na analýzu dat, teď se musím soustředit na víkendový Hungaroring," říká průběžný lídr nejstaršího národního šampionátu v Evropě.

Týmové představy bezezbytku naplnila rovněž Aliyyah Kolocová. Šestnáctiletá závodnice dojela ve všech závodech v elitní pětce, v sobotu se probojovala na stupně vítězů a v celkovém pořadí drží vynikající třetí pozici. V kategorii mladých jezdců brala tři vítězství a jedno druhé místo. A bez větších obtíží si poradila s účastnící ME Jennifer Janiecovou.

Začnou shánět místnost pro poháry

„Jsem asi lehce zaujatý, ale nevím, co bych Aliyyah vytknul. I když závodění na okruzích je o něčem úplně jiném, svým způsobem se už ale připravujeme na Dakar, kdy je nejdůležitější pokud možno co nejlépe dojet a každou jízdou budovat základnu pro další posun. Důležité je, že přes všechno, co letos absolvovala, ji závodění baví," líčí spokojený otec a šéf v jedné osobě s tím, že francouzský šampionát je z hlediska Aliyyah a Téa především o „vyzávodění."

sport.cz, Buggyra Racing

„Nicméně vítězství nejsou proti ničemu. Máme v Nogaru základnu a asi začneme shánět místnost pro poháry. Už jsme to řešili s Fabinem Calvetem. Na konci století jsme si nedali na okruhu centimetr zadarmo, teď spolu slavíme úspěchy potomků," usmívá se Koloc.

Průběžně třetí závodnice mistrovství Francie, si Charade užila. „Všichni kolem se o mě moc hezky starají, mají z mých výsledků radost a já mám radost z jejich radosti. Potřebuji cítit, že jsem mezi lidmi, kteří mě mají rádi, hodně mě to motivuje. Stejně jako Téo se těším do Maďarska..."

Loni se uskutečnil v rámci mistrovství Francie pouze jeden závod v Nogaru. V důsledku toho se letos koná netradiční „double" šampionát 2020 - 2021, přičemž loňská zastávka v Nogaru, ve které se ze senzačního vítězství radovala Aliyyah Kolocová, je jeho součástí.