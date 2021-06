Lacko přidal na Hungaroringu další třetí místa, průběžně je v ME druhý

"Myslím si, že se vstupem do sezony můžeme být spokojení. Tři třetí místa ze tří jízd a celkově druhý... Mohlo by to pokračovat ještě o trošku lépe, ale jak říkám, jsem spokojený. Máme dobře našlápnuto a těšíme se na Nürburgring," řekl Lacko.

Šestatřicetiletý český pilot byl v kvalifikaci na dnešní hlavní závod čtvrtý a startoval z druhé řady. Rychle se ale dostal na třetí místo před Španěla Antonia Albaceteho a umístění na stupních vítězů za Kissem a Lenzem bez problémů udržel až do cíle.

"Nedopadlo to vůbec špatně a jsem spokojený. Závod určitě nebyl pro diváky tak zajímavý jako v sobotu a hned po startu jsem se dostal na třetí místo. Potvrdilo se, co jsme předpokládali, že je tady (startovní) pozice čtyři lepší než trojka, protože v první zatáčce si to ještě můžete pohlídat, ale ve druhé už jsem byl na vnitřku a nedal jsem Antoniovi šanci," uvedl Lacko, jenž si poměrně rychle vypracoval dostatečný náskok. "A na Saschu jsem dnes bohužel neměl," přiznal.

Do druhé jízdy, ve které byla ve hře polovina bodů, odstartovala elitní osmička tradičně v opačném pořadí. Lacko se opět dokázal prosadit mezi trojici nejlepších, vyhrál znovu Kiss, druhá dojela Stephanie Halmová z Německa. "Poslední závod v Maďarsku byl pro mě i pro diváky a fanoušky nejlepší. Osobně jsme si ho užíval od startu, kdy jsem se probojoval na třetí místo, pak jsme byl i chvilku druhý. Se Steffi jsme bojovali až do konce a i když to nakonec nevyšlo, tak máme z víkendu tři třetí místa," dodal Lacko.

Evropský šampionát tahačů bude pokračovat za měsíc v Německu.