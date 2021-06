Makeš se po dramatu v Poznani dostal do čela série

Michal Makeš vede po závodním víkendu v Poznani seriál TCR Eastern Europe. Jezdec týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra sesadil z prvního místa Tomáše Pekaře díky dvěma skvělým výsledkům - první závod jedenadvacetiletý pilot vyhrál, ve druhém po dramatickém průběhu dojel druhý. „Ještě mi to pořád nedochází, ale radost samozřejmě přijde," komentoval výsledek krátce po druhém závodu, který jej posunul do čela šampionátu.

Zatímco sobotní závod ovládl český pilot z pole position suverénním způsobem a cílem projel s obrovským náskokem na Tomáše Pekaře, ve druhém jej čekal dramatický souboj a předjíždění soupeřů. Jestli totiž Michalu Makešovi něco nejde, je to los pořadí na gridu pro druhý závod. Při svém premiérovém vítězství na Slovakiaringu si vylosoval deváté místo, teď si „polepšil" jen o jednu pozici.

Hned v první zatáčce se ale Makešova Cupra TCR dostala přes Pekaře i Poláky Jabloňského a Rzepeckého a poté i přes Petra Čížka. V cestě k pódiovému umístění pak Makešovi stál polský závodní Lukasz Stolarczyk s Audi RS3. Mezi vozy došlo ke dvěma kontaktům, ze kterých vyšel vítězně právě Makeš.

„Při prvním souboji jsem ho předjel na brzdy a trochu jsme se ťukli. Ale nebylo to nic zásadního. On se mi to potom pokusil vrátit. Viděl jsem, že mu to nevyjde a že to bude s kontaktem, takže jsem byl připravený a jen čekal, jak velká rána to bude," popsal Makeš incident. Zatímco český závodník kontakt ustál, Polák skončil mimo trať v bariéře.

Cupra v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra ještě vyrazila na stíhačku vedoucí dvojice Bartosz Groszek a Sebastian Steibel. V nájezdu do posledního kola se pak Makešovi podařilo dostat i před Steibela a pojistit si druhé místo a s ním i osmnáctibodový příděl.

Ze ztráty byl najednou náskok

V cíli se Makeš dověděl, že dosavadní lídr šampionátu Tomáš Pekař závod kvůli prasklé poloose nedokončil. To znamenalo jediné - z devítibodové ztráty na čelo šampionátu byl pro Makeše najednou devítibodový náskok na Pekaře. Na třetího Němce Sebastiana Steibela má pak Makeš náskok 48 bodů. „Celkově hodnotím víkend hodně pozitivně. Od pole position přes to, že jsem ji dokázal přeměnit ve vítězství, až po nedělní závod se spoustou předjíždění a maximálním možným výsledkem, na který se reálně dalo při startu z osmého místa dosáhnout. Zároveň si uvědomuju odpovědnost do zbytku sezony. Celá série je v polovině a udržet vedení bude ještě těžké," líčí pilot.

Michal Makeš ukázal soupeřům v Poznani záda...

Buggyra media

„Děkuju celému týmu i Michalovi za výbornou práci. Pracují maximálně profesionálně, a kromě skvělých výsledků je třeba vyzvednout i to, že jezdí naprosto konzistentně. Šampionát nerozhoduje počet vítězství, ale schopnost neudělat chybu a špatný výsledek. To se nám zatím daří a doufám, že formu udržíme," říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Série závodů cestovních vozů TCR Eastern Europe je nyní přesně v polovině. Za šest týdnů tým s Makešem vyrazí do chorvatského Grobniku. Už ve středu ale odjíždí divize Lamborghini na okruh v Zandvoortu na další podnik Lamborghini Super Trofeo Europe, kde bude aktuálně třetí dvojice třídy Pro-AM Bronislav Formánek - Josef Záruba bojovat o další body v prestižním značkovém šampionátu.