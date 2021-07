Lacko si po běsnění přírodních živlů musí počkat na Most

Jde o životy, závody se ocitly na slepé koleji. Původně se měl druhý podnik letošního ME tahačů zapsat do historie neobvyklým formátem v podobě tří závodů během jediného dne. Nakonec je všechno jinak, v důsledku ničivých dešťů a povodní byl závodní víkend na Nürbugringu v této chvíli bez náhrady zrušen.

Ředitel komunikace týmu Buggyra Racing Jan Kalivoda sledoval se znepokojením situaci od rána. „Měli jsme startovat se třemi speciály, půlka výpravy byla proto na cestě. Byli jsme s nimi v kontaktu, hodinu od hodiny to vypadalo hůře, nakonec to nedopadlo. Je nám to všem líto, ale rozhodnutí pořadatelů zcela chápu, jsou chvíle, kdy jsou důležitější věci než závodění."

Případný náhradní termín není zatím ve hře. „V této chvíli to nepovažuji za vhodné se o tom bavit. Lidi v regionu mají úplně jiné starosti, než řešit závody. Všechny týmy ME tahačů projevují solidaritu a darují jídlo a pití na sbor místních dobrovolných hasičů a pomocníků, kteří jsou od včerejší noci neúnavně nasazeni," líčí Kalivoda.

Týmový konvoj Buggyry projíždí na Nürburgring kolem zatopených míst.

Buggyra media

„Moc jsem se na Nürbugring těšil, ale nedá se nic dělat," reaguje průběžně druhý závodník šampionátu Adam Lacko. „Můžu jenom potvrdit, co řekl Honza. Nürburgring mám spojený s víkendovou návštěvou kolem 200 000 lidí, kteří dokážou vytvořit neopakovatelnou atmosféru srovnatelnou pouze s Mostem. Bavili jsme se s Téem i Aliyyah, že si nedovedeme představit, jak bychom vzhledem k tragédii, která postihla nejbližší okolí, závodili, případně se radovali z úspěchu. Bylo by to o ničem. Pořadatelé, promotér i FIA udělali správné rozhodnutí. Musíme si počkat na Most," poukazuje Lacko.

Majitel týmu Martin Koloc sice přiznává finanční ztráty spojené se zrušením závodů, jinou variantu ovšem nepřipouští. „Zatím jsou známy desítky obětí na životech, je spousta pohřešovaných, astronomické ekonomické ztráty. Závodit v takové situaci je v rozporu se zdravým rozumem, navíc nás minulý rok naučil jednat pružně. V pátek večer si sedneme s vedením týmu a budeme řešit, co se vzniklou situací. Každopádně držíme všem ve spolkové zemi Porýni-Falc pěsti a těšíme se na Nürburgring 2022," zdůrazňuje Koloc.