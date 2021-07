Nikodém vyhrál závod ME v autokrosu v královské třídě Super Buggy. Nezastavily ho ani porouchané brzdy

Do Saint Georges se jenom v Super Buggy sjelo 26 jezdců, přičemž domácích byla víc než polovina. Z favoritů letošního šampionátu nikdo nechyběl, z českých jezdců přijeli bojovat o body kromě Nikodéma také Radek Jordák, Jakub Kubíček a Martin Hrubý.

Nikodém byl nejrychlejší už v měřeném tréninku. Po třech sériích rozjížděk si vedli nejlépe Lotyš Grencis, Francouz Feuillade a Nikodém, který jednu rozjížďku vyhrál a dvakrát byl druhý. První semifinále vyhrál Nikodém, druhé Kubíček. Ve finále Nikodém nedal soupeřům prakticky šanci a zvítězil před domácím Tafanim a Grencisem, Kubíček dojel devátý, Jordák dvanáctý a Hrubý šestnáctý.

„Vůbec poprvé jsme v kategorii Super Buggy na bedně a hned je to zlato. Až do semifinále jsme jeli v podstatě bez problémů. Jakmile nás začali hlásit na start a já se posadil do auta, tak se zasekly přední brzdy. Proběhla raketová výměna s odvzdušňováním. Jen tak tak jsme to stihli a dostali se na start. Bylo to ale docela jedno, protože na startu se vypustily brzdy zadní a nervy byly o to větší. Nakonec vše dobře dopadlo, a i přes dlouhé oblouky v zatáčkách jsem šel poprvé z prvního místa na start finále," říkal Nikodém v cíli.

Petr Nikodém si jede ve Francii pro první vítězství v ME v Super Buggy

Tomáš Němec

„Start finále se povedl nad očekávání. Hned od startu jsem se ujal vedení a pak to bylo o opatrnosti a udržení bezpečné vzdálenosti od ostatních. To jsem si myslel zhruba do druhého kola, kdy se začaly ozývat opravdu hlasité rány. Analyzovat místo nebylo příliš těžké, jelikož jsem přes vibrace pod zadkem přestával postupně vidět trať. V posledním kole už jsem byl nad sedačkou napnutý jak prádelní šňůra a modlil se za šachovnici na cílové čáře," popsal finálové drama vítěz.

„Nejspíš upadl šroub, který držel kardan a ten mi celých pět kol mlátil do sedačky a připomínal, že cíl je pořád daleko. Nakonec to ale dobře dopadlo. Pocity jsou neuvěřitelné, nepopsatelné, prostě bomba. Strašně moc děkuji týmu, který konečně dostal odměnu za peklo, kudy jsme to táhli až do teď. Bez něho by to nešlo. Na první vítězství nikdy nezapomenu," dodal v cíli šťastný Petr Nikodém, který se tak vrátil do boje o celkové prvenství. Teď bude mít dvakrát výhodu domácího prostředí, 21. a 22. srpna se jede v Přerově a první zářijový víkend v Nové Pace.