Makeš bude na horké půdě hájit průběžné vedení

Divize TCR týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra míří na čtvrtý podnik šampionátu TCR Eastern Europe do chorvatského Grobniku. Na rozpálené trati bude Makeš usilovat o další dvě podia v řadě. A také o navýšení náskoku v čele šampionátu.

Michal Makeš se do čela TCR Eastern Europe dostal při své premiéře na okruhu v Poznani v červnu. Teď jede na trať, kterou dobře zná - loni na ní jel už v aktuálním vozu Cupra TCR, o rok dřív zde byl na podiu v Clio Cupu. „Bude horko, takže to bude náročné po fyzické stránce. Samotná trať je zajímavá, úzká, rychlá. Nemá úplně perfektní povrch, hodně se podobá Poznani. Tak by bylo dobré, kdyby byl podobný i výsledek," říká jedenadvacetiletý pilot týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Naráží na zatím nejlepší závodní víkend, který v TCR Eastern Europe prožil - v Poznani totiž sobotní závod suverénně ovládl a v nedělním byl druhý. V kombinaci s odstoupením tehdejšího lídra šampionátu Tomáše Pekaře, který měl technické problémy, se Michal Makeš dostal na první místo průběžného pořadí série. V Grobniku tak bude hájit devítibodový náskok, který má právě na Pekaře. V půli šampionátu je velmi pravděpodobné, že o titulu se rozhodne právě mezi dvěma českými jezdci. Průběžně třetí Němec Sebastian Steibel ztrácí na Makeše a Pekaře 48, resp. 39 bodů.

Zůstat v čele šampionátu je cílem i pro manažera týmu Jiřího Mičánka jr. „Michal Grobnik zná a na trati se mu daří, takže do víkendu jdeme jednoznačně s tím, že bychom po něm měli být stále v čele šampionátu. A ideálně s větším odstupem na další jezdce," nastínil Mičánek, který zároveň připravuje dvojici Lamborghini Huracán na start v dalším podniku Lamborghini Super Trofeo Europe.

Závod se pojede příští víkend na okruhu Spa-Francorschamps jako součást programu legendární čtyřiadvacetihodinovky. „Po zranění se vrátí do závodů Libor Dvořáček, takže nás čeká první ostrý víkend se dvěma auty. U Libora budeme chtít, aby se adaptoval na závodní režim a začal zajíždět tak jako loni pódiová umístění ve své třídě. U druhého auta s posádkou Broňa Formánek a Pepa Záruba je naším cílem být zase na podiu a ideálně se přiblížit z druhé pozice boji o titul ve třídě Pro-AM," říká Jiří Mičánek.