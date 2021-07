Smělá dívka dala zapomenout na rok starou těžkou havárii

Hrdinkou úvodního dne závodního víkendu se stala Yasmeen Kolocová, když hned v prvním závodě rozptýlila možné obavy, jak se po roce vyrovná s těžkou kolizí z předchozí sezony. Sedmnáctiletá dívenka skončila v Clio Cupu na celkovém pátém místě, přičemž v ženské kategorii nenašla přemožitelku.

„Na to, že jsem startovala z 11. místa, to nedopadlo špatně, ale mohlo to být ještě lepší," konstatovala Yasmeen po dojezdu. Poté následovalo přes defekt vítězství v kategorii v závodě endurance. „Vzhledem k tomu, že Yasmeen jede první plnohodnotnou sezonu, je to hodně dobré. Má svůj lehce osobitý styl závodění, ale pokud přináší výsledky, není, co řešit. Faktem je, že v Grobniku najela během soboty cca 300 závodních kilometrů, což se počtem kilometrů rovná závodu F1," komentoval výkon své svěřenkyně David Vršecký.

Havárie Yasmeen Kolocové na okruhu v chorvatském Grobniku

Buggyra

Stále nejrychlejší trucker historie poté oslavil závodní premiéru za volantem Mercedesu-AMG GT4, když v závodě dojel druhý. „Jak jsem předpokládal, jedná se o hezké svezení, zatím si na sebe zvykáme, ale bude lépe," komentoval svůj výkon. Druhé místo pak bral David s Aliyyah v hodinu trvajícím endurance. „Souhlasím s Davidem, že ve srovnání s Mercedesem GT3 se jedná o auto, které je shovívavější k chybám. Ne snad, že by si člověk mohl dělat za volantem, co chce, ale rozdíl je patrný," potvrdila Aliyyah.

Vítězná premiéra

Svůj kladný vztah k novému speciálu prokázala Aliyyah hned v neděli, kdy nejdříve ovládla kvalifikaci třídy GT4 a poté i samotný závod. „Je opravdu hodně šikovná. Po sobotě jsme auta lehce upravili, vyhrála s přehledem. Je vidět, že hodně neobvyklá kombinace jezdeckého vytížení Can-Am, tahač, okruhový speciál nese ovoce, začíná se projevovat vyježděnost. Uvidíme, co nám řeknou data," konstatoval po závodě Vršecký.

Yasmeen se v neděli doslova nezastavila. Poté, co po soubojích s dvojicí vozů Suzuki Swift vyhrála závod kategorie TC - 2000, totiž následoval po 15 minutách start Clio Cupu. „V sobotu jsme řešili moji účast v obou závodech, neměla jsem s tím problém. Alespoň jsem se mohla bavit pohledem na koncert mechaniků, kteří provedli bleskovou kontrolu auta, výměnu pneumatik a doplnili palivo. V závodě se mi jelo dobře, za sedmé místo mě pochválili, takže pohoda," ohodnotila Yasmeen svůj výkon po dojezdu. Odpoledne pak přidala druhé vítezství v kategorii TC - 2000.

David Vršecký ve společnosti Aliyyah (vlevo) a Yasmeen Kolocových po závodech v Grobniku.

Buggyra media

Spokojený byl i Vršecký. „Pominu-li lehké narážky obou holek ve smyslu, proč jsem dojel až druhý, spokojenost. Závodní inženýři spočítali, že Yasmeen najela v tropickém vedru v Grobniku 196 kol, což je opravdu úctyhodný výkon."