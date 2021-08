Padesát na padesát, ve Spa dvě podia a dva nedokončené závody

Domů si vezou tři poháry, ale zároveň myslí na to, že jich mohlo být víc. Dvě posádky týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra dosáhly ve čtvrtém podniku sezony Lamborghini Super Trofeo Europe na dvě podia, zároveň ale dva závody nedokončily.

Závodní víkend, který se kvůli propojení s legendární čtyřiadvacetihodinovkou ve Spa posunul na pátek a sobotu, lépe rozjela dvojice Bronislav Formánek - Josef Záruba. V pátek si dojela pro druhé místo. Naopak Libor Dvořáček svůj premiérový závod letošní sezony kvůli nezaviněné kolizi se soupeřem nedokončil. V sobotu si pak oba vozy role vyměnily: Dvořáček byl třetí, šance dvojice Formánek - Záruba se rozplynuly už po pěti minutách, kdy Lamborghini Huracán v barvách týmu „trefil" v první zatáčce na zadní kolo Mattia Michelotto, se kterým Záruba bojoval o šesté místo v absolutním pořadí.

„Jsem spokojený půl napůl. Na jednu stranu je pozitivní, že si stále potvrzujeme, že patříme v našich třídách ke špičce a jsme schopni být na podiu pravidelně. Na druhou stranu jsou dva nedojeté závody promarněná příležitost a ztracené body," říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Start sezony Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Buggyra media

Bodová ztráta víc bolí dvojici Formánek - Záruba. Jede totiž ve své třídě Pro-AM o titul a bodová ztráta prohloubila odstup od čela. O druhé místo se teď navíc musí dělit s týmem Leipert Motorsport, který se na ni dotáhl. „Pořád jsme ve hře o titul, stačí, když naši soupeři jeden ze zbývajících čtyř závodů nedokončí, jako se teď stalo nám, a všechno může být jinak," zdůrazňuje Mičánek.

Co se vlastně v sobotu stalo? Závod rozjížděl Josef Záruba, který se v prvních kolech dostal díky skvělé jízdě do pole vozů „o třídu výš". Právě v souboji s jedním z nich došlo k nešťastnému incidentu v první zatáčce. Záruba zkusil Itala Michelotta předjet vnitřní stranou zatáčky, na nájezdu byl ale o něco rychlejší a Michelotto pak zatáčku zavřel tak nešťastně, že narazil přední částí svého Lamborghini přímo do levého zadního kola vozu v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra. I když byla kolize velmi lehká, poškodil náraz ráfek českého vozu a pro Josefa Zárubu závod skončil.

„Pepa zariskoval a nevyšlo to, to se může stát. Důležité je, že auto není nějak zásadně poškozené, zatím to vypadá, že to odnesl jen ráfek a pneumatika. Důležité je hodit to za hlavu a připravit se na další závod," říká týmový manažer Jiří Mičánek.

Bronislav Formánek (vlevo) a Josef Záruba na stupních vítězů.

Buggyra media

„Bylo to riskantní, ale prostě jsem to zkusil. Mrzí mě to i kvůli Broňkovi, který se v druhém závodu vůbec nesvezl. Každopádně se to budu v příštích závodech snažit odčinit," říká Záruba, který naopak v pátečním prvním závodu skvělou jízdou stáhl náskok vedoucího Andrzeje Lewandowského a sahal po vítězství ve třídě Pro-AM. „Měl jsem naplánováno, kde ho v posledním kole předjedu, ale bohužel byly vyvěšené žluté vlajky, takže jsem nemohl nic dělat," mrzí zpětně Zárubu.

První podium pro Dvořáčka

Libor Dvořáček ve třídě LB Cup startoval letos poprvé po jarním zranění. A navíc závod musel absolvovat sám bez týmového kolegy. „Bylo to pro něj po fyzické stránce hodně náročné, vypořádal se s tím ale skvěle," hodnotí Dvořáčkův výsledek Jiří Mičánek. V sobotním závodu, který ke konci poznamenal výjezd safety car i déšť, nakonec dovezl svoje Lamborghini Huracán na třetím místě v kategorii LB Cup a hned v premiérovém závodu si tak přišel na podium pro pohár.

„Věděl jsem, že to bude hodně náročné, a víkend to stoprocentně potvrdil. Kromě výsledku je pro mě cenné vědět, že i bez střídání se dá víkend absolvovat a že se dají zajet i hezké výsledky," konstatuje Dvořáček.