Potmě a mezi balíky slámy, hrušovanské Monako

Nočním soubojem dvojice Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra vyvrcholil exhibiční program závodů Supermoto, který se jel o víkendu v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Tradiční akci, která kombinuje exhibiční i závodní program, poprvé okořenil souboj dvou Lamborghini. Pilotovali je Jiří Mičánek jr. a Bronislav Formánek, který s vozem startuje v nejrychlejším značkovém šampionátu na světě Lamborghini Super Trofeo.

„Proti loňsku jsme vzali na trať dvě auta a byl to skvělý nápad. S Broňkem jsme si domluvili i nějaká předjíždění, takže pro diváky úplně nový zážitek," pochvaluje si manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek ml.

„Pro nás samotné je to něco mimořádného, protože i když člověk jede exhibici a nedává tomu sto procent, vnímání rychlosti na úzké trati mezi domy je úplně jiné," popisuje Mičánek. A s nadsázkou přirovnává hrušovanskou městskou trať ke starým okruhům, na kterých se dřív běžně závodilo. „Je to takové hrušovanské Monako. Člověk v duchu skládá poklonu všem, kdo takhle dřív běžně závodili s minimem bezpečnostních prvků, a i tak jeli na úplném limitu."

Tým se může spolehnout i na svůdné pomocnice...

Buggyra media

Pro Bronislava Formánka byla hrušovanská exhibice „domácím" podnikem, z regionu totiž pochází. „Normálně za námi na závody přijede pár známých, poslední dvě sezony kvůli covidu vlastně nikdo. Takže si strašně moc užívám atmosféru, kdy za námi můžou lidi, můžeme jim ukázat auta, pustit je do nich třeba i sednout a normálně se s fanoušky bavit," pochvaluje si pilot stáje Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Jedním z těch, kteří se v depu za týmem zastavili, byl i fenomenální bojovník a hvězda UFC Jiří "Denisa" Procházka. „Sám má se závoděním nějaké zkušenosti, takže jsme ho samozřejmě posadili do lamba a svezli," směje se Jiří Mičánek.

Novinkou v exhibičním programu byly noční jízdy. „Neuvěřitelné, kolik tam na ně zůstalo lidí. To nás vyhecovalo a myslím, že se nikdo nenudil. Pro nás s Broňou to byla taky zajímavá zkušenost. Jelo se za běžného pouličního osvětlení, někde nebyla trať osvětlená vůbec," popisuje pilot. A skládá poklonu organizátorům akce. „Tohle je jeden z nejlépe připravených závodů, které v Česku jsou. Je vidět, že je za tím hodně práce, nadšení i peněz. My jsme rádi, že můžeme být její součástí a už teď přemýšlíme, jak naši účast příští rok posunout ještě dál," uzavírá Jiří Mičánek.