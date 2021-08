Makeš usiluje o návrat do čela šampionátu, Záruba se představí ve sprintu

Poprvé v sezoně se během závodního víkendu ESET Cupu představí dva vozy v typických barvách trikolóry Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Michal Makeš bude usilovat o návrat do čela šampionátu TCR Eastern Europe, ve sprintu se pak představí Lamborghini Huracán, které bude pilotovat Josef Záruba.

Jediná letošní šance pro tým představit se s více vozy na „domácím" podniku. „Bohužel kvůli kolizi s kalendářem Lamborghini Super Trofeo Europe nebudeme moct závodit na domácím Brně na začátku září, takže Slovakiaring pro nás bude takový náhradní domácí závod," říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Michal Makeš bude chtít v TCR Eastern Europe navázat na jarní závodní víkend, který mu přinesl premiérové vítězství v šampionátu. Na ně pak navázal dalšími skvělými výsledky, které jej vynesly až do čela průběžného pořadí. Ztratil je až po nešťastné kolizi v Grobniku v červenci. Nyní je v celkovém pořadí druhý za Tomášem Pekařem. A cílem je přiblížit se opět k vidině titulu. „Máme na trati natestováno, na rozdíl od jara vezeme jen 10 kilo balastu místo padesáti. Takže jsem zvědavý, jak se auto bude s 'normální' zátěží chovat," říká Makeš.

Makeš zažil na Slovakiaringu divoký víkend

„Víme, že musíme jet na vítězství, pokud chceme bojovat o titul. Michalovi to na Slovakiaringu jde, budeme mít výhodu nižšího balastu, takže cílem je urvat co nejvíc bodů a připravit si co nejlepší výchozí pozici na Brno, kde se bude titul rozhodovat," říká manažer týmu Jiří Mičánek s tím, že jak Makeš tak Pekař budou pod velkým tlakem. Je totiž jasné, že o titulu se rozhodne pouze mezi nimi, další jezdci už je nemají prakticky šanci bodově doskočit.

Lamborghini? Testovací závod s ambicemi na podium

Comeback v podobě návratu do ESET Cupu čeká Josefa Zárubu s Lamborghini. „Rozhodli jsme se, že závody využijeme jako přípravu na další podnik Lamborghini Super Trofeo, takže auto nasadíme do sprintů. Pětadvacetiminutový formát závodu v podstatě odpovídá stintu, který Pepa Záruba absolvuje v Super Trofeo, takže si tímto způsobem nasimulujeme podmínky podobné našemu mateřskému šampionátu. Zároveň ale máme ambici jet na stupně vítězů," říká Jiří Mičánek.

Pro Zárubu bude závod na Slovakiaringu comebackem do ESET Cupu po dvouleté pauze. „Na Slovakiaringu se mi dřív dařilo, takže věřím, že dokážu být rychlý v kvalifikaci i v závodě. Jsem rád, že jsem možnost v pauze mezi závody Super Trofeo dostal a myslím, že reálně můžeme myslet i na nejvyšší stupně. Uvidíme podle konkurence," avizuje Záruba.