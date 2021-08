Jsem vodník! Český šampion má před bitvou na domácí půdě zvláštní choutky

Dlouhá vynucená přestávka končí. Po úvodním podniku letošního ME tahačů na Hungaroringu a v důsledku živelné katastrofy neuskutečněné zastávce na Nürburgringu, čeká na nejrychlejší truckery starého kontinentu závod roku v Mostě. K favoritům víkendového klání patří také Adam Lacko. Druhý muž průběžného pořadí má zvláštní přání, jak se dozvíte v přiloženém videu.

Majitel a šéf týmu Martin Koloc nasadí do boje tři speciály Buggyra pilotované Adamem Lackem, Aliyyah Kolocovou a Téo Calvetem. „Nemám rád alibismus, takže Adam by měl vyhrávat, Téo bodovat a Aliyyah dojet co největší počet závodů," plánuje Koloc, který před pětadvaceti lety „zadělal" v Mostě na svůj druhý titul mistra Evropy.

„Pár lidí mi to připomnělo, je to hezké, ale dávno. Nicméně žijeme přítomností a blízkou budoucností," usmívá se šéf týmu.

Adam Lacko hodlá učinit vše v mezích pravidel a zdravého rozumu, aby z domácího závodu odjížděl jako průběžný lídr šampionátu, když na vedoucího Sashu Lenze ztrácí po Hungaroringu osm bodů.

Buggyra na prvním závodě ME tahačů na Hungaroringu

Buggyra

„Bude to hodně těžké, ale malý je ten, kdo má malý cíl," odhaduje Lacko. „Sasha bude chtít potvrdit postavení z Hungaroringu, Jochen Hahn udělá všechno pro to, aby se dotáhl na čelo. Norbert Kiss je po návratu k MAN hodně rychlý a ani Antonio Albacete se nepřijede jen zúčastnit."

Podle mistra Evropy 2017, bude rozhodovat super pole a chladná hlava. „Všichni pojedeme s tím, že předčasný konec rovná se ztrátě spousty bodů. Do toho ještě není úplně jisté, kolik se letos odjede na podzim závodů. Čeká nás šachová partie," avizuje Lacko.

Zklamání bylo, ale nic s tím neuděláme, říká Adam Lacko o nedokončené sezoně bez titulu

Sport.cz

Domácí favorit věří, že mu k úspěchu v Mostě pomůže i očekávané nepříznivé počasí. Na déšť se totiž na rozdíl od organizátorů těší.

„Podle předpovědi má v sobotu i v neděli pršet. Uvidíme, jaké počasí nakonec bude, ale pokud se tak stane, nebudu se zlobit," culí se Lacko. Déšť má totiž rád a na mokru se mu daří. „Dobře v těchto podmínkách jezdí i Kiss, růžky vystrkuje Sascha Lenz, Hahn je takový střed a Albacete má strach, což říká i veřejně," líčí své hlavní soupeře s ohledem na deštivé počasí.

Více už v našem videu. Průběh víkendu bude živě monitorovat TV Sport 5.