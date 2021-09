Těžký závod na Nürburgringu, dvě podia se počítají

Sobotní radost korunovanou dvěma podiovými umístěními vystřídalo nedělní zklamání z pozic těsně pod stupni vítězů. Dvě posádky Lamborghini týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra přesto odjely z předposledního podniku sezony na Nürburgringu optimistické.

Těžký závodní víkend, dvě podia se ale počítají, říkají si jezdci týmu po třech dnech na Nürburgringu. A stejně tak se počítají body - minimálně v případě dvojice Formánek - Záruba, kteří bojují o celkové pořadí ve třídě Pro-AM. Libor Dvořáček, který do seriálu naskočil po zranění až o minulém závodním víkendu, si cení hlavně dalšího podia.

„Těžký víkend na okruhu, kde se těžko předjíždí. Kluci se s tím porvali dobře, ale samozřejmě všichni myslíme na to, že podia nemusela být dvě, ale čtyři," říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Posádka Bronislav Formánek - Josef Záruba se musela vypořádat s penalizací, kterou si přivezl Záruba kvůli kontaktu v posledním závodu ve Spa. Ztráta tří míst na startu přitom na Nürburgringu bolí o to víc, že na trati se velmi těžce předjíždí. „Snažil jsem se tentokrát jet opatrně, aby nedošlo k nějakému dalšímu incidentu, ale pak bylo o to složitější dostat se před auta dopředu," popisuje Josef Záruba. Podobně závod hodnotí i Formánek. „Bojoval jsem s autem, nedokázal jsem se dostat před soupeře. Samozřejmě jsme spokojení, že jsme posbírali body, ale víme, že to mohlo být lepší," říká Formánek.

Dvořáček: Neděle byla zábavnější

Podobný víkendový scénář prožil i Libor Dvořáček. I když paradoxně si víc pochvaloval neděli zakončenou horším výsledkem. „V sobotu jsem na tom nebyl dobře zdravotně, závod byl utrpení. V neděli už to bylo lepší, takže pro mě byl druhý závod lepší, i když zakončený horším výsledkem," říká pilot, který kvůli dlouhodobé nemoci Kurta Wagnera jezdí sám.

„V sobotu jsem měl soupeře ve své třídě pořád na dohled, nakonec mi pomohlo, že sami nasekali chyby. Bohužel v neděli jsem se do této situace dostal já," popisuje Dvořáček. Mluví o dvou hodinách, které v soubojích se soupeři dostal. „Byl jsem hodně přemotivovaný a bohužel to nevyšlo," vysvětluje pilot s tím, že jeho koncentraci a výkon ovlivňuje i to, že jezdí sám a podvědomě se šetří, aby extrémní zátěž zvládl.

„Rozhodně nechceme, aby závěr víkendu byl negativní. Máme dobré výsledky, ale vnitřně víme, že mohly být lepší," uzavírá Jiří Mičánek jr. s tím, že tým je pozitivně naladěný na poslední podnik, který je spojený se světovým finále, ve kterém se koncem října v Misanu potkají vozy a posádky ze všech tří sérií Lamborghini Super Trofeo - evropská, americká a asijská.