Závodí celá rodina, výzvou je prestižní série

Celá rodina vlétne v Grobniku do série EuroNASCAR. A nebude se jednat pouze o úspěšná dvojčata Aliyyah a Yasmeen, poprvé od roku 1999 se totiž do závodního vozu posadí i šéf týmu Martin Koloc.

Nově vzniklá závodní sestava se představí v rámci prestižní NASCAR Whelen Euro Series v barvách trojnásobného šampiona starého kontinentu italského týmu CAAL Racing, kombinujícího závodní speciály Ford a Chevrolet. „Sledujeme obě holky od doby, kdy začaly závodit. A když jsme zjistili, že by to v našem autě zkusil i Martin, šli jsme do toho. Už teď se těším a doufám, že se jméno Koloc objeví v rámci našeho seriálu i v příští sezoně," uvedl šéf NASCAR Whelen Euro Series Jerome Galpin, který seriál založil v roce 2008. Současný název nese série, jejíž management pilně komunikuje s USA, od roku 2012 a podle aktuálního kontraktu bude fungovat minimálně do roku 2030.

„Rád bych Jerome Galpinovi poděkoval za pozvání. Přes velké časové vytížení jsme nabídku akceptovali prakticky okamžitě. Jedná se totiž o jeden z nejprestižnějších evropských okruhových šampionátů s jasnou dlouhodobou vizí a přímou vazbou na USA," říká dvojnásobný mistr Evropy, jehož dcery se nebrání žádným výzvám. „Přestože se na mě podepsal zub času, konfrontaci s Aliyyah a Yasmeen se nebráním, i když jsem předem smířen s tím, že po dvaadvaceti letech to nebude žádná sláva." Případnou účast svých dcer v americkém seriálu otec nevylučuje. „Určitě to nebude zítra, prioritou je společná účast holek na Rallye Dakar 2022, ale všechno včetně motoristického sportu se vyvíjí a komu ujede vlak, nemá šanci."

Havárie Yasmeen Kolocové na okruhu v chorvatském Grobniku

Buggyra

Aliyyah Kolocová pak na chorvatském okruhu potvrdí pověst aktuálně nejuniverzálnější závodnice současnosti, když po strojích Can-Am DV21, Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG GT4 a tahači Buggyra usedne do speciálu NASCAR. „Dívala jsem se na několik závodů americké série, je to hodně akční podívaná. Jede s námi i David Vršecký, který studuje technická data obou aut, na kterých pojedeme. Říká něco o masakru, ale prý to bude v pohodě."

Yasmeen Kolocová, která na začátku měsíce zvládla v Brně hravě a výsledkově úspěšně přechod z Renaultu Clio do Mercedes-AMG GT4, se těší, že se sveze ve stejném speciálu jako její otec. „Musíme probrat s Aliyyah, jak k tomu přistoupíme. Táta je táta! Ale podle všeho pojedeme v autě, se kterým se snad ani nedá jet pomalu. Moc se těším."