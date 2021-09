Lacko se v Le Mans opět pokusí přiblížit Kissovi v čele ME

Dva týdny po zastávce v Zolderu se nejrychlejší truckeři starého kontinentu utkají na slavném okruhu v Le Mans. Na jedné z nejlepších motoristických adres planety se přitom bude souběžně bojovat o evropské a francouzské body, management Buggyry proto musel řešit doposud neobvyklou situaci.

Nakonec padlo rozhodnutí, na základě kterého Téo Calvet a Aliyyah Kolocová upřednostní závody truckového mistrovství Francie. „Bylo to docela jednoduché. Oba jsou jezdci Buggyra Academy, Téo vede, Aliyyah je ve hře o třetí místo a celkem bojujeme o tři trofeje," vysvětluje týmový boss Martin Koloc, který bere v potaz skutečnost, že si Buggyra tímto rozhodnutím značně zkomplikovala cestu k zisku evropského Poháru konstruktérů. „To je pravda, ale v Nogaru máme testovací bázi, v případě Aliyyah a hlavně Téa je vítězství ve Francii mnohem důležitější, než dejme tomu šesté místo v Evropě."

Buggyra v závodě mistrovství Evropy tahačů v Mostě

Buggyra

Adam Lacko se v Zolderu vrátil na vítěznou vlnu, když celkově porazil Norberta Kisse, což se zároveň rovnalo posunu na průběžné druhé místo. Na Le Mans má dobré vzpomínky, ve své první sezoně 2003 porazil ve finiši dvojnásobného evropského šampióna Hari Luostarinena, když do cíle dojel na zpátečku.

„Jo, na to opravdu nezapomenu, ale obávám se, že letos stejný kousek nezopakuji. Navíc, kdybych tímto způsobem porazil Norberta, jeho ego by to určitě nerozchodilo. Z výkonu a bodů z Zolderu mám radost, na druhou stranu výsledek nepřeceňuji. Každý závod je jiný. Uvidíme, jak počasí, Le Mans je v tomto ohledu nevyzpytatelné."

Strategie v podobě zisku většího počtu bodů, než vybojují soupeři, zůstává neměnná. „S takovým záměrem nás ale dorazí do Francie více. Jsem zvědav, jak se předvede Jochen, který na Norberta ztrácí přes 60 bodů. Tradičně se ale soustředím v první a poslední řadě sám na sebe. Věřím, že nás čeká hodně zajímavý víkend," těší se Lacko.