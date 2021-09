Lacko zůstává ve hře o titul, Calvet premiérově francouzským šampiónem

Majitel týmu Martin Koloc si mohl gratulovat k rozhodnutí upřednostnit v případě pokračovatele slavného rodu závodníků národní šampionát před evropským. „Téo a spolu s ním Buggyra mají první francouzský titul, což je pro nás vzhledem k nejbližší budoucnosti podstatně důležitější, než šesté místo v mistrovství Evropy. Navíc i přes neúčast ztrácí Téo na místo v elitní šestce sedm bodů, což není neřešitelný problém a i bez jeho bodů jsme udrželi druhé místo v Poháru konstruktérů."

Z pozice spokojeného otce pak mohl hodnotit i účast historicky nejmladší truckerky, Aliyyah Kolocová totiž brala konečné páté místo a ovládla své kategorie. „Aliyyah splnila, co se od ní chtělo. V první sezoně se prosadila v konkurenci třiadvaceti jezdců, přičemž na nemálo z nich působila jako červený hadr na býka. K tomu vyhrála v Nogaru. Je na co navazovat."

Tým zvládl během dvou dnů rekordní porci osmi závodů.

Trable s nastavením

Adam Lacko dorazil do Le Mans jako druhý jezdec celkového pořadí ME, když v Zolderu porazil dosavadního suveréna Norberta Kisse. Na legendárním okruhu ovšem bojoval především s nastavením svého speciálu. „Prostě to, co fungovalo v Zolderu, nefungovalo v Le Mans," kaboní se Lacko, kterého držely nad vodou závody s hendikepem, ve kterých vybojoval druhé a třetí místo. „V sobotu začalo před druhým závodem pršet, chtěl jsem vyhrát, ale Norbert vyvinul v závěru velký tlak a kvůli bodu nemělo cenu riskovat kolizi. Třiatřicet bodů vypadá alespoň vizuálně hezky, ale chtělo by to o deset bodů více. I když si troufám říct, že jsme dosáhli maxima možného."

Na druhou stranu ovšem dělilo v Le Mans čtvrtého Lacka od vítězného Kisse stravitelných patnáct bodů. „Letos poprvé vyhrál Jochen, slušné body bral i Antonio. Oba se lehce přiblížili elitní trojce a pojedou v Jaramě na hraně," odhaduje třetí jezdec šampionátu, jehož ztráta na Lenze ovšem činí pouhé tři body. „Na konci by mě to mrzelo, teď ale není sebemenší důvod k neklidu. Příští víkend se jede v Jaramě, musíme s Davidem pracovat na nastavení."

Adam Lacko v kabině svého tahače.

Buggyra media

Treble v Le Mans

Rozkaz pro Téo Calveta zněl jasně - vybojovat titul mistra Francie. „Snažil jsem se si to nepřipouštět, ale tak úplně jsem to dostat z hlavy nedokázal," připustil v rámci oslav, které mohly v plné míře propuknout v neděli. Úvodní den závodního víkendu totiž sice předjel v poslední zatáčce jediného konkurenta v souboji o titul Janieca, po penalizaci se však propadl na šesté místo. „Po krátké radosti přišel návrat do reality, ale zůstal jsem v klidu a v další jízdě dojel druhý." Před posledním dnem šampionátu stačily Calvetovi k zisku titulu pouhé dva body. „Dojel jsem druhý a mohlo se začít slavit. Táta ale měl pravdu, že šampióni by měli končit stylově, takže jsem poslední závod vyhrál a můžu se soustředit na Jaramu."

Aliyyah Kolocová ve své premiérové sezoně ovládla kategorie žen i juniorů, celkově skončila pátá. „Takže jsem vlastně vyhrála o jednu trofej více než Téo," glosovala se smíchem. „Jsem samozřejmě spokojená a věřím, že se za rok posunu výše."