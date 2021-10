Automobilový závodník Vavřinec je v reprezentaci už dvacet let: Nejlepší auto? Jasně Lancia Delta Integrale

Dvacet let závodí Tomáš Vavřinec za volantem rychlých automobilů v reprezentačních barvách. Třikrát vyhrál Trofej FIA v rámci evropského šampionátu do vrchu (1995, 1997, 2017), v roce 1992 získal Cenu Jiřího Sedláře za nejlepšího jezdce do 30 let ve všech automobilových disciplínách a v roce 2017 k titulu přidal i Zlatý volant. Vavříny sbírá i doma, nejen v kopcích, ale i sprintech, dříve na okruzích, a zkouší pro zábavu i rallye. Podniká v realitách i jako developer, organizuje různé soutěže, například Miss Motorsport, věnuje se charitě. Ale adrenalin za volantem závoďáku je pro něj stále nejvíc...