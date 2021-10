Brněnský drak podruhé: Mičánek jde do boje o vrchařské vavříny na domácí trati

Při prvním letošním podniku na Masarykově okruhu obsadil Jiří Mičánek první a druhé místo. Na výsledky, kterými kovaný „okruhář" překvapil českou vrchařskou scénu, by rád brněnský závodník navázal. „Je to pro mě výzva z několika důvodů - zaprvé je to můj domácí závod, zadruhé cítím i povinnost navázat na úspěšnou tradici táty v této disciplíně a zatřetí je zábava potrápit kluky, kteří se vrchům věnují jako své hlavní disciplíně," říká s úsměvem pilot stáje Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Podzimní kolo Brněnského draka se jede v jiném formátu než jeho letní část. Start je v nejnižším bodě trati za Schwantzovou zatáčkou a závodníky čeká stoupání po trati proti směru hodinových ručiček - tedy naopak, než se na okruhu běžně závodí. „Pro mě, který okruh znám nazpaměť v klasickém směru, je to extrémně zajímavá zkušenost. V podstatě je to úplně nová trať, kterou si budu muset velmi rychle osvojit," říká Mičánek.

Jiří Mičánek jr. na vrchařském závodu v Náměšti nad Oslavou

Buggyra

V letním prvním podniku Jiří Mičánek za volantem týmového Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO ovládl druhou rozjížďku, v první skončil druhý za Markem Rybníčkem s KTM X-BOW GT4. Šanci na lepší výsledek v ní mu zhatilo riskantní rozhodnutí nazout slicky, i když trať teprve osychala po sychravém ránu. I po výletu do kačírku ale Mičánek jízdu dokončil hned za Rybníčkem, byť s výraznou ztrátou.

Adrenalinový relax Miss České republiky 2020 Natálie Kočendové

Buggyra

„Teď mají být podmínky ideální, takže bych rád zůstal celou dobu na trati. A jsem zvědavý, jestli Markovi, který podle všeho ještě trochu zapracoval na autě, budu moct to jedno druhé místo vrátit," těší se Jiří Mičánek.

Závod se koná v sobotu 16. října na Masarykově okruhu, pro diváky bude otevřena tribuna C. Vstup na ni je zdarma.